Hit TV komedisi Ted Lasso karakterleri, gelecek FIFA 23’te oyuncuların oynaması için hazır olacak. AFC Richmond’dan birkaç oyuncu ve bıyıklı menajerleri oyunun en son sürümüne dahil edilecek.

Apple TV şovunun yaratıcısı ve yıldızı Jason Sudeikis, hareketin “hayallerin gerçekleşmesi” olduğunu söyledi. Karakterler, EA Sports tarafından yayınlanan harici yeni bir fragmanda tanıtıldı.

FIFA 23 ayrıca, kulüp düzeyinde kadın takımlarının yer aldığı oyunun ilk tekrarı olacak.

Ted Lasso, 2020’de piyasaya sürülen ilk tam serisinden bu yana Apple TV’nin en büyük başarı öykülerinden biri oldu. Ted Lasso, kurgusal bir İngiliz takımının kaderini değiştirmeye çalışan talihsiz bir ABD spor koçunu anlatıyor.

Sudeikis yaptığı açıklamada, programı ile FIFA arasındaki işbirliğini memnuniyetle karşıladı.

“Kadromuz ve ekibimiz bu şovda çok sıkı çalışıyor. Dolayısıyla bu kadar çok insanda yankı uyandırdığı için gurur duyuyoruz. Hayranlarımızın en sevdikleri AFC Richmond karakterleriyle oynama ve hatta onlara karşı oynama fırsatı bulmasını dört gözle bekliyoruz.” dedi.

AFC Richmond oyuncusu Roy Kent’i canlandırmasıyla iki Emmy ödülü kazanan Brett Goldstein, karakterinin Jamie Tartt ile ekrandaki rekabetini sanal dünyaya getirmenin bir fırsat olacağını söyleyerek şaka yaptı.

Aktör, “Yeğenimi benimle Roy Kent ve onunla Jamie Tartt olarak bir oyunda yenmeyi dört gözle bekliyorum. Çünkü o çok kızacak” dedi.

EA Sports 1993 yılında FIFA’yı piyasaya sürdü. Çoğu gerçek dünya futbol takımı oyunda mevcut.

Sudeikis’ın itibari karakterini, AFC Richmond’ın menajeri olarak seçilebileceksiniz. Aynı zamanda diğer takımlar için de seçebilirsiniz. Benzer şekilde FIFA, taraftarların AFC Richmond’ın kontrolünü ele geçirmek için farklı bir menajer seçmesine veya oluşturmasına izin verecek.

Kent, Tartt, Sam Obisanya ve Dani Rojas gibi dizinin ünlü karakterleri ve AFC Richmond’ın ev stadyumu Nelson Road da oyunda yer alacak.