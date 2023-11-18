Tecno, Malezya’da sürpriz bir şekilde duyurduğu yeni bütçe dostu akıllı telefonu Tecno Spark Go 2024 modelini tanıttı. Ancak, cihazın fiyatı ve kesin piyasaya sürülme tarihi henüz netleşmedi.

Tecno Spark Go 2024, 6,6 inç Delikli Ekranıyla dikkat çeken, 720 x 1612 piksel HD+ çözünürlüğü ve 90Hz yenileme hızı sunan bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Android T-Go işletim sistemi ve Unisoc T606 işlemci ile güçlendirilmiş olan telefon, çift arka kamera kurulumunu içeriyor. 13MP ana kamera ve AI destekli ek kamera ile donatılan cihaz, düşük ışıkta çekim yapabilme özelliği için her iki tarafta çift LED el fenerine sahip.

Akıllı telefon, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, 4G ağ bağlantısı, çift stereo hoparlör gibi özelliklerle birlikte standart bağlantı seçeneklerine de sahip. Wi-Fi, Bluetooth (v5.0), GPS, OTG ve FM radyo desteği gibi özelliklere de ev sahipliği yapıyor. USB C tipi şarj bağlantı noktası ve 10W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh pil ile güçlendirilmiş.

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Bellek ve depolama kapasitesi açısından, 8 GB RAM (4 GB dahili + 4 GB genişletilebilir) ve microSD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebilen 128 GB dahili depolama sunuyor. Cihazın 163,69 x 75,6 x 8,55 ~ 8,75 mm boyutlarında ve Gravity Black, Magic Skin, Alpenglow Gold ve Mystery White renk seçenekleriyle mevcut olduğu belirtiliyor.