TECNO, ülkemizdeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak SPARK 20 serisiyle tüketicilerle buluşan marka bu seride üç farklı model piyasaya sundu. SPARK 20C, SPARK 20 ve SPARK 20 Pro olarak adlandırılan bu modeller kendi segmentlerindeki rakiplerinden ayrışan özellikleri de bulunuyor. Bu yazımızda TECNO SPARK 20C modelini satın almanız için geçerli olan 5 nedenden bahsedeceğiz. İşte 5 neden:

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1)Tasarım

TECNO SPARK 20 serisi birbirine çok benzeyen tasarım anlayışına sahip. Bu sebeple 20C modelinden 20 Pro modeline kadar aynı tasarım kalitesi devam ediyor. SPARK 20C 163,69 x 75,6 x 8,55 mm boyutlarına sahip. İnce kasası, ve 200 gramın altında kalan ağırlığıyla mobilitesi yüksek, elde ve cepte taşıması kolay bir telefon olarak dikkat çekiyor. Plastik kasası olmasına karşın görünüşü itibari ile üst segment hatlar sunan telefonun arka kapağı, parmak izini en az tutacak şekilde ayarlanırken, fırçalanmış alüminyum görüntüsüyle şık bir telefon olduğunu gösteriyor.

2)Ses özellikleri

TECNO SPARK 20C giriş/orta segmentte yer alıyor. Ancak bu segmentindeki çoğu telefonda bulunmayan özellikleri bünyesinde barındırıyor. Standart bir giriş/orta segment telefonda stereo hoparlör bulunmazken SPARK 20C de bulunuyor. Bununla da kalmıyor, bu stereo hoparlörler DTS desteğine sahip. Bu sayede sesler daha net, bass ve tizleri iyi ayarlanmış bir ses sistemi karşınıza çıkıyor. Ek olarak da telefonun alt tarafındaki 3,5mm kulaklık girişi ile kendi kablolu kulaklığınızı kullanabilir, isterseniz de FM Radyo’yu kullanabilirsiniz.

3)Dolu kutu içeriği

Artık çoğu telefon üreticisi artan maliyetler sebebiyle telefonların kutusundan çıkan ve tüketiciyi memnun eden hatta markaya bağlayan birçok yardımcı ek araçları çıkarmayı tercih etti. Ancak TECNO, giriş/orta segmentine konumlandırdığı SPARK serisinde böyle bir uygulamaya gitmedi ve dolu kutu içeriğiyle geliyor. Özellikler şarj aleti, telefonu koruyucu şeffaf bir kılıf, telefona kendinizin uygulayabileceği bir ekran koruma film ve son olarak 3,5mm kablolu kulaklık ile uygun fiyatlı kategorisindeki telefonun kutu içeriğini doldurmuş durumda. Bu da SPARK 20C modelini almak için en büyük nedenlerden birisi.

4) Segmentinde öne çıkan teknik detayları

TECNO SPARK 20C, segmentinde diğer telefonlardan farklı olarak sunduğu diğer noktalar telefonu seçmek için nedenlerden biri olabilir. Zira 6,6 inç HD+ IPS LCD panel kullanan ekranı standart ekranlara göre daha akıcı olan 90 Hz ekran yenileme özelliğini destekliyor. Bu sayede daha pürüzsüz görüntüler verebiliyor. Mediatek Helio G36 işlemcine 8GB RAM eşlik ediyor. Yüksek performanslı kullanımda telefonun daha rahat çalışabilmesi için depolamadan aldığı +8 GB RAM ile bu alanı genişletebiliyor. Depolama olarak 128 GB hafızayı kullansa da depolamaya fazla ihtiyaç duyanlar için de 1TB’ye kadar MicroSD kart desteği sunulmuş durumda. 5000 mAh bataryası, 18W ile destekleniyor ve daha önce dediğimiz gibi şarj aleti de kutu içerisinde dahil. 50MP ana kamerası segmentindeki yeterlilikleri sağlarken, telefonun ön tarafında yer alan flaş ışığı, loş ışıklı ortamlarda daha net selfie çekimine olanak tanıyor.

5) En büyük neden: Fiyat

TECNO SPARK 20C sunduğu özelliklere kıyasla erişilebilir fiyatta olmasıyla birçok kişi için tercih edilebilecek durumda. 7000 TL ve altındaki fiyatlara satın alabileceğiniz telefon, beklentilerinizi karşılıksız bırakmayacak bir telefon. Ek olarak 9500 TL’nin altında kalmasıyla öğrenciler içinde vergi indirimine tabi. Peki siz TECNO SPARK 20C modeli hakkında neler düşünüyorsunuz?