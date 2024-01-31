Çinli teknoloji devi Tecno, bir süredir Tecno Spark 20 isimli akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise giriş segment akıllı telefon olan Tecno Spark 20 tanıtıldı. Detaylara bakalım.

Tecno Spark 20 neler sunuyor?

Akıllı telefon 6.6 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 720×1612 (HD+) çözünürlük sunuyor. 90 hz ekran yenileme hızına sahip Spark 20, 267 PPI piksel yoğunluğu ile birlikte geliyor.

Akıllı telefon kaputun altında giriş segment bir yonga seti olan MediaTek Helio G85 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Akıllı telefon gücünü 18W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafında ise Tecno Spark 20 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise bir adet AI lens eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.