Tecno bir süredir katlanabilir akıllı telefon pazarına girmeye çalışıyor. Bu bağlamda Tecno Phantom V Fold’u piyasaya süren marka şimdi de Tecno Phantom V Flip üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Tecno Phantom V Flip’in batarya özellikleri bugün yayınlanan FCC sertifikası ile sızdırıldı. Sızıntıya göre Tecno Phantom V Flip, 1165 mAh ve 2745 mAh olmak üzere iki adet bataryaya sahip olacak.

Kardeşi Tecno Phantom V Fold daha önceden piyasaya sürülmüştü. Katlanabilir akıllı telefon 6.42 inç büyüklükte bir dış ekrana sahip. Bu dış ekran 120hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran çözünürlüğü ise Full HD+. Ekran paneli olarak ise LTPO AMOLED bir panel tercih edilmiş. İç tarafta ise akıllı telefon 7.85 inç büyüklükte bir ekrana sahip. Bu ekran 2.000 x 2.296 piksel çözünürlüğe sahip. Aynı dış ekranda olduğu gibi ekranın 120hz ekran yenileme hızı desteği mevcut. Ekran paneli olarak ise LTPO AMOLED bir panel tercih edilmiş.

Tecno Phantom V Fold kaputun altında MediaTek Dimensity 9000+ yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB/ 256GB dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 9000+ yonga setini gücünü 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 50 MP çözünürlükte telefoto lens ve 13 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.