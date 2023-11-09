TECNO’nun kamera odaklı serisi CAMON’un yeni serisi CAMON 20, 9.499 TL ila 24.999 TL arasında değişiklik gösteren fiyatıyla Türkiye’de MediaMarkt, Teknosa, Vatan, Turkcell, Vodafone mağazalarında ve e-ticaret sitelerinde satışa sunuldu.

TECNO CAMON 20 ailesi, Sensör Kaydırmalı OIS Teknolojisi ile endüstride bir ilke imza atıyor. CAMON serisi, 45 Watt ve 33 Watt ultra hızlı şarj cihazı, şarj kablosu ve özel bir kılıfın da içinde yer aldığı bir kutuyla geliyor.

TECNO CAMON 20 Premier 5G

TECNO CAMON 20 Premier 5G, bir ilk olan 5000 Kez/s Sensör Kaydırmalı OIS ile geliyor. Bu teknoloji, kullanıcıların hareket halindeyken dahi saniyede 5.000 kez titreşimleri dengeleyebilmesine olanak sağlıyor. Bu da net ve canlı fotoğraflar ve videolar elde edilmesini sağlıyor.

Marka bu son teknoloji ile SLR kameralarda olan titreme önleme yeniliklerini akıllı telefonlarda yaygınlaştırmayı amaçlıyor. TECNO tarafından geliştirilen bu teknoloji, görüntü kalitesini tehlikeye atmadan ve görüntülerde herhangi kayba yol açmadan çalışabiliyor. Düşük ışıkta bile, çekilen görüntülerin %93’ünü koruyabiliyor.

50 MP Pro RGBW Ultra Sensör

TECNO’nun RGBW Ultra teknolojisi, cihazlarında parlak gece portre deneyimi sunuyor. Geleneksel RGB renk filtresi çözümünde bulunan “yeşil” diziyi “beyaz” ile değiştirerek, RGBW Pro Ultra sensörü daha fazla ışığın yakalanmasına imkan sunuyor. Ayrıca, 1G + 6P lens, ana sensöre ulaşan ışığın yolundaki plastik lensi bir cam lens ile değiştirerek ışık alımını artırıyor.

TECNO CAMON 20 Premier 5G’nin ana sensörü, 1/1.73’ten 1/1.56’ya (tek piksel boyutu 0.8μm’den 1.0μm’ye) yükseltilmiş ve %56,25 daha fazla ışığa duyarlı bir alan sunuyor. Böylece görüntüler gerçek hayata mümkün olduğunca yakın oluyor. TECNO CAMON 20 Premier 5G, kullanıcılara karanlıkta oldukça iyi sonuçlar veren gece portrelerini yakalama imkanı sunuyor.

6,67 inçlik 120 Hz AMOLED ekrana, 45 Watt değerinde ultra hızlı şarj desteği ve 5000 mAh bataryaya sahip olan TECNO CAMON 20 Premier 5G, MediaTek Dimensity 8050’den güç alıyor. 512 GB depolama kapasitesi ve 8 + 8 GB (Sanal) RAM seçeneği ile 24.999 TL fiyatla satışa sunuluyor.

TECNO CAMON 20 Pro 5G

64 MP RGBW Ultra Sensörü: CAMON 20 Serisi’yle beraber 64 MP’lik bir kamerada ilk kez TECNO tarafından kullanılan RGBW Ultra Sensörü daha fazla ışığın yakalanmasına izin veriyor. TECNO CAMON 20 Pro 5G’nin ana sensörü, 1/1.73’ten 1/1.56’ya (tek piksel boyutu 0.8μm’den 1.0μm’ye) yükseltilmiş ve böylece, 64 MP gece kamerası ile gece çekimlerinde ve düşük ışıklı ortamlarda; hem videoların hem de çekilen fotoğrafın parlaklığı ciddi oranda iyileşiyor.

TECNO CAMON 20 Pro 5G modeli 32 MP çift flaşa sahip ön kamerası ile düşük ışıklarda iddialı çekimler yapabilmenize olanak tanıyor. Ayrıca 5000 mAh bataryası ve 33 Watt hızlı şarj özelliğiyle de gün boyu çekim yapabileceksiniz.

MediaTek Dimensity 8050 işlemcisi ile gelen TECNO CAMON 20 Pro 5G, ince çerçevesi, 6,67 inçlik 120 Hz AMOLED ekranı, 8 + 8 GB (Sanal) RAM ve 256 GB depolama kapasitesi ile 13.999 TL fiyatla, teknoloji marketlerde satışa sunuldu.

TECNO CAMON 20 Pro

TECNO CAMON 20 Pro, tıpkı önceki CAMON serileri gibi, 64 MP kameralarda ilk defa TECNO tarafından kullanılan RGBW sensör teknolojisine sahip. 32 MP flaşlı ön kamerasıyla da düşük ışıkta dahi aydınlık selfie çekimlerini mümkün kılıyor.

6,67 inçlik 120Hz AMOLED ekranı, 8 + 8 GB RAM depolama alanı ve MediaTek Helio G99 işlemcisi ve ince çerçeveli kasasıyla gelen TECNO CAMON 20 Pro, 5000 mAh bataryası ve 33 Watt hızlı şarj desteğiyle de yüksek bir pil dayanımı sunuyor. CAMON 20 Pro’nun satış fiyatı ise 10.299 TL.

TECNO CAMON 20

TECNO CAMON 20 ailesinin ilk müşteriye açılan modeli TECNO CAMON 20’nin 64 MP RGBW Ultra sensör destekli kamerasına 2 MP bokeh lens eşlik ederken, ön tarafta 32 MP kamera ile çift flaş ışığı kullanılıyor. 6,67 inçlik 60 Hz AMOLED ekranı ile CAMON 20 Pro gibi 33 Watt hızlı şarj desteği ve 5000 mAh bataryaya sahip TECNO CAMON 20, işlemci olarak MediaTek Helio G85’ten güç alıyor. 256 GB ve 8 + 8 GB (Sanal) RAM seçeneği ile 9.499 TL fiyatla raflarda satışta bulunuyor.

CAMON 20’nin İmzası: CAMON PUZZLE Tasarımı

TECNO, postmodern mimarinin yenilikçi tarzından ilham alarak CAMON PUZZLE tasarımını ortaya koyuyor. TECNO burada, lüks deri hissiyatlı deseni Magic Design ile safir sınıfı nanokristal düzeyinde seramik malzemesini cihazın arka kaplama yapısına entegre etmeye odaklanmış. Bu nedenle TECNO CAMON 20 kullanıcılarına oldukça özel bir tasarım sunuyor. TECNO CAMON 20 Serisi’nin tasarımı, prestijli bir organizasyon olan MUSE Design Ödülü 2023’te Altın ödülü de aldığını belirtelim.

Mr. Doodle Tasarımı: Dünyanın İlk Graffiti Stili Arka Kapak

Gün içerisinde aldığı ışığı gece size graffiti stiliyle yansıtan CAMON 20 serisinin Mr. Doodle hali, Mr. Doodle ve TECNO ortaklığı ile karşımıza çıkan şık bir durum olarak dikkat çekiyor.

TECNO CAMON 20 Serisi Mr. Doodle versiyonu, TECNO CAMON 20 Premier 5G Mr. Doodle, TECNO CAMON 20 Pro 5G Mr. Doodle ve TECNO CAMON 20 Pro Mr. Doodle olarak neredeyse bütün seride mevcut bulunuyor. Mr. Doodle’ın ikonik sanat eserlerini Türkiye’de satışa sunan ilk marka olan TECNO, graffiti stili arka kapak ile tarzınızı her zaman yansıtmaya aday ve üstelik bu arka kapak grafitiler parlıyor.

Fiyat ve Kullanılabilirlik

TECNO CAMON 20 Premier 5G ve TECNO CAMON 20 Pro 5G modelleri için Gökyüzü Siyahı ve Huzur mavisi, TECNO CAMON 20 Pro ve TECNO CAMON 20 modelleri için Şafak Öncesi Siyahı, Huzur Mavisi ve Buzul Parıltısı olmak üzere birçok renk seçeneği sunuyor. Farklı bir tarz arayanlar için Mr. Doodle versiyonu ise herhangi bir fiyat farkı olmadan tercih edilebileceğini de belirtelim.

Her bütçeye uygun TECNO CAMON 20 Serisinin çeşitli fiyatları;