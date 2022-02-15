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TCL 30 SE, 50 MP kamera ve 5000 mAh pil ile piyasaya çıktı
TCL 30 SE, firmanın piyasaya yeni çıkardığı ve giriş seviyesi özellikleri ile dikkat çeken bir model. Serinin bir önceki modeli olan TCL 20 SE’nin 64 GB kapasiteli versiyonunu ülkemizde 2500 TL civarında satın almak mümkün.
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TCL 30 SE modelinin teknik özelliklerine bakalım
TCL 30 SE, Helio G25 yonga seti tarafından destekleniyor ve 3 GB / 4 GB RAM ve 32 GB / 64 GB / 128 GB depolama alanıyla geliyor. Ek olarak bir adet microSD kart yuvası da sunuyor. Telefonun işletim sistemi ise Android 12 tabanlı TCL UI. 30 SE, 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı ve 6,52 inç IPS LCD ekrana sahip. Kamera tarafında ise 8 MP selfie, 50 megapiksel ana kamera, 2 MP makro ve 2 MP derinlik lenslerini sunuyor.
Cihaz 15 W hızda şarjı destekleyen 5.000 mAh pilden enerjisini alıyor. Ayrıca çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses jakı ve arkaya bakan parmak izi tarayıcı gibi diğer özelliklerle donatılmış.
TCL 30 SE, Space Grey ve Atlantic Blue gibi renklerle piyasaya çıktı. Satış fiyatı ise yaklaşık 213 dolar oldu. Firmanın yakın zamanda TCL 30, TCL 30+ ve TCL 30E gibi diğer TCL 30 serisi akıllı telefonlarını da piyasaya sürmesi bekleniyor. Akıllı telefon ülkemizde satışı sunulduğu takdirde rekabetçi fiyatıyla ilgi görebilir.
TCL 30 SE, 50 MP kamera ve 5000 mAh pil ile piyasaya çıktı
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