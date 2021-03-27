Tarihine adını yazdıran insanlara ne sorardık? | Sorun Söyleyelim #17

Sorun Söyleyelim #13 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Özellikle sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar; her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız paylaşıma sorularınızı iletebilirsiniz.

reklam

Haftanın Soruları;

Hiç Unutamadığınız sizi çok etkileyen bir Film var mı?

reklam

Hwp çalışanları bir adaya düşse internetten alabileceği bir şey ne olurdu?

1 yıllık pandemi sürecinde hayatınızda ne gibi değişikler oldu hangi radikal kararlar aldınız ?

Pandemi bir hafta içinde bitse tavan yapacak sektör ne olur sizce?

Emniyet şeridinden motorların gitme izni var mı?

Dizüstü bilgisayar pazarındaki Microsoft Windows hakimiyeti yavaş yavaş kırılıp yerine Chrome OS gibi işletim sistemleri geçer mi?

Telefonlardan alınan vergi azalır mı?

Sizce bir telefonun olmazsa olmaz dediğiniz yanı nedir?