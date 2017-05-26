İnternette sağ kolumuz olarak çalışan tarayıcılar maalesef, aşırı derecede bıktırıcı sorular sorabiliyorlar. En bıktırıcı sorular ise “konum hizmetleri” üstünde yoğunlaşıyor. Neyse ki bu sorulardan ebediyen kurtulmak mümkün.

Tarayıcılar hoş ve yararlı uygulamalardır ancak son derece rahatsız edici bir ortak noktaları var: Size olup olmadık yerlerde bulunduğunuz yeri sorarak saç baş yoldurabilirler. Neyse ki çoğu tarayıcı sizin izninizi almadan “konum paylaşmak” gibi maceralara girişmez ama bu, tekrarlanan soruların sinir bozucu olduğu gerçeğini değiştirmez.

Bu tür sorularla artık karşılaşmak istemiyorsanız, bulunduğunuz yer hakkındaki sorulardan kurtulabilirsiniz. Bunu, en popüler tarayıcılarda nasıl gerçekleştirildiğini sizin için irdeledik.

Microsoft Edge

En kolay olanla başlayalım. Edge, Windows Mağazası platformunda oluşturulduğundan, bulunduğunuz yerin sorulmamasını sağlamak basit bir işlem. Ayarlar uygulamasını açın ve Gizlilik> Konum’a gidin. “Konumuzu kullanan uygulamalar” başlığını görene kadar ekranın altına doğru gidin. Şimdide de Microsoft Edge’i “Kapalı” konuma getirin. Hepsi bu.

Google Chrome

Google Chrome’da, adres çubuğunun sağındaki menü simgesini (üç dikey nokta) tıklayın. Açılır menüden Ayarlar’ı seçin. Bu sekmenin alt kısmında “Gelişmiş Ayarları Göster” sekmesine tıklayın. “Gizlilik” in altındaki İçerik “Ayarları’nı” tıklayın. Bu pencerede “Konum” bölümüne gidin ve “Herhangi bir sitenin fiziksel konumunuzu izlemesine izin vermeyin” simgesine tıklayın. “Bitti” deyip çıkın. Hepsi bu.

Opera

Opera, Chrome’a çok benzeyen bir çekirdek mimarisinden faydalanılır. Dolayısıyla izleyeceğiniz yol benzerdir.

Sol üst köşedeki Menü’yü tıklayın. Açılır menüden Ayarlar’ı seçin. Açılan sekmede, soldaki gezinme sütunundan Web Siteleri’ni seçin. Konum’un altında, “Herhangi bir sitenin fiziksel konumumuzu izlemesine izin vermeyin” ibaresine tıklayın.

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox diğerlerinden çok daha farklı bir mimariye sahip. Mozilla’nın konum ayarları, gizli yapılandırma menüsünde yönetilir. Adres çubuğuna about: config yazın ve Enter tuşuna basın.

“Bu, garantinizi geçersiz kılabilir!” uyarısını görecek. “Riski kabul ediyorum” ibaresine tıklayın ve devam edin.

Şimdi arama satırına geo.enabled yazın ve “Enter” tuşuna basın. Konum etkin seçeneğini devre dışı bırakmak için kutucuğa çift tıklayın.

Safari

Herhangi bir değişiklik yapmadan önce, sol alt köşedeki kilit simgesini tıklamanız ve istendiğinde şifrenizi tekrar girmeniz gerekir. İşlem tamamlandıktan sonra, Seçenekler bölümünden Konum Hizmetleri’ni seçin, ardından ana pencerede Konum Servislerini Tamamıyla Etkinleştir kutusundaki seçili işareti kaldırın.