Tamamı iPhone 7 İle Çekilen Korku Filmi 2018’de Vizyonda!

Oscarlı yönetmen Steven Soderbergh’ün Unsane adlı korku filmi 2018’de vizyona giriyor. Filmin en önemli detaylı ise tamamı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile çekilmiş olsun.

Kamera performansı için sürekli farklı markalar ile karşılaştırılan iPhonelar konusunda oldukça garip bir sonuç ortaya çıktı. Günümüzde sadece telefon ile çekilen kısa filmler bulunuyorken Oscar dahi almış ünlü yönetmen Steven Soderbergh, 2018’de vizyona girecek korku filmi Unsane adlı yapımı tamami iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile çekilmiş olması ile dikkat çekiyor.

Akıllı telefon fotoğrafçılığının klasik fotoğrafçılık ile yarışabileceği konuşulurken sinema için özel üretim kameralar yerine sadece akıllı telefon ile çekilmiş filmlerin ortay açıkması ile gerçekten telefonların ne denli geliştiklerini gözler önüne seriyor. Bakalım kalite açısından Unsane nasıl bir yapım olacak.