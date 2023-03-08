Hyundai dün tamamen elektrikli 2024 model Hyundai Kona’yı tanıttı. Kona B-SUV segmentinde büyük boyutlarıyla rakip olacak. Elektrikli otomobiller için en önemli kısımdan başlayalım. Menzil. Kona, 65,4 kWh pil ile birlikte 490 km’ye (WLTP) kadar sürüş menzili sunuyor. Bu batarya bir önceki nesilden 10 kW daha büyük.

Batarya ön tekerleklere güç veren 160 kW -içten yanmalı motorların dilinden konuşacak olursak 214 HP- güçteki elektrik motorunu besliyor. Elektrikli otomobil 255 Nm torka sahip. Önceki nesilde tork 395 Nm idi. Gözle görülür bir düşüş yaşanmış.

Yeni Kona’nın standart versiyonu 48.4kWh pil ve 255 Nm torka sahip 114.6kW (154 HP) elektrik motoruyla birlikte geliyor. Standart versiyon için WLTP’nin verdiği menzil 342 km. Hyundai’ın açıklamasına göre yeni Kona %10’dan %80’e 41 dakikada şarj oluyor.

Yeni Kona önceki neslinden hacim olarak daha büyük bir araç. Dingil mesafesi 6 cm daha uzun. Toplamda ise 17 cm daha uzun bir araçtan söz ediyoruz. Bu uzunluk fark yeni Kona’da daha geniş bir iç hacmi açıklıyor.

Yeni Kona bazı yarı otonom sürüş destekleri birlikte geliyor. Bunlar:

Sürücü Durum Monitörü

Akıllı Park Etme

Kör Nokta Uyarı Sistemi

Çarpışma Önleme

Otoyol Sürüş Asistanı

Şerit Takip Sistemi

Kör Nokta Çarpışma Sistemi

Tabela Okuma

Sürücü Dikkat Uyarısı

Uzun Far Yardımı

Akıllı Hız Sabitleyici

Navigasyon Tabanlı Hız Sabitleyici

Bunlardan bazıları B-SUV araçlarda görmeye alışkın olmadığımız özellikler. Tabi buna bağlı olarak fiyat artacaktır.

Yeni Kona 12.3 inç hayalet gösterge paneli ve 12 inç bilgi eğlence sistemi ekranı ile geliyor. Ekranların grafik arayüzleri tamamen yenilenmiş. Ses sistemi olarak ise premium hissettiren 8 hoparlörlü Bose Premium ses sitemi tercih edilmiş.

Yeni Kona OTA yükseltmeleri destekliyor. Hyundai, Bluelink Streaming hizmetinin daha sonra video ve müzik akışı için sunulacağına söz verdi. Tek pedallı sürüşten keyif alanlar için Hyundai Kona, i-Pedallı sürüş modu ile geliyor. Akıllı Rejeneratif Sistem, karmaşık seçeneklere ihtiyaç duymadan rejeneratif frenlemenin otomatik olarak ayarlanmasını sağlar nitelikte.