T. Rex: Skeleton Crew, HTC VIVE için yayında

T. Rex: Skeleton Crew isimli adlı yeni etkileşimli eğitim yapımı, HTC VIVE için Viveport’ta yayınlandı. Dünyanın en seçkin bilim, kültür ve eğitim kuruluşlarından biri olan Amerikan Doğa Tarihi Müzesi işbirliğiyle üretilen yapım, müzede 9 Ağustos 2020’ye kadar devam edecek T. Rex: The Ultimate Predator adlı serginin bir parçası olan ilk çoklu oyunculu ve etkileşimli VR deneyiminin eve uygun hale getirilmiş bir sürümü.

T. Rex: Skeleton Crew nedir?

Immersion tarafından geliştirilen bu etkileşimli eğitim programı, kullanıcıların bir yandan bir Tyrannosaurus rex iskeleti inşa ederken diğer yandan da dünyanın en üstün avcısı, bilimsel anlayışımızın evrimi ve son bulgular hakkında bilgi edinmesini sağlıyor. T. Rex: Skeleton Crew, Viveport Infinity’nin bir parçası olarak indirilebiliyor. Viveport’un limitsiz VR abonelik hizmeti olan Viveport Infinity, Viveport mağazasında 4,99 ABD doları fiyatla sunuluyor.

T. Rex: Skeleton Crew’da oyuncular müzedeki Saurischia Dinozorları Salonu’na benzer bir alanda, bilimsel açıdan gerçekçi bir 3D T. rex iskeletini parça parça inşa ediyor. Dinozor tamamlandığında salon, bugün Montana eyaleti olan bölgede 66 milyon yıl önce T. rex’e ev sahipliği yapan bataklık alana dönüşüyor. Burada oyuncular T. rex’in canlanmasına şahit oluyorlar. Tek kişilik ev sürümü müzedeki sürüme ek içeriklere de sahip. Bunlar arasında serginin kurucusu ve dünyanın önde gelen paleontologlarından biri olan Dr. Mark Norell’in rehberliğinde gerçekleşen etkileşimli ve neşeli bir bir tur yer alıyor. Oyuncular tur boyunca dinozorun tüm parçalarını keşfederek tarihi bilgiler, arşiv videoları, görsel veriler ve etkileyici animasyonlara erişebilecek.