Superhot ve Quantum Conundrum, Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz oldu!

Superhot ve Quantum Conundrum oyunları, Xbox Live Gold üyelerine Mart ayının ücretsiz oyunları olarak açıklandı. Supershot oyunu sadece Xbox One kullanıcılarına destek sunarken, Quantum Conundrum her iki konsolda da oynanabiliyor.

Superhot ve Quantum Conundrum bu ayın ücretsiz oyunları!



Konsolda olduğu kadar PC platformunda da büyük ilgi gören Superhot, bugüne kadar pek görülmemiş bir FPS deneyimi sunuyor. Zamanla bağlantılı olan oyunda, hamlelerinizi doğru yaparak karşınıza çıkan düşmanları öldürmeye çalışıyorsunuz.

2012 yılında Airtight Games‘in imzasıyla çıkan Quantum Conundrum ise sıcak grafikleri ile öne çıkan bir Puzzle oyunu.