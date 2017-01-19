Super Mario Run’ın Android için Çıkış Tarihi Sonunda Belli Oldu

Nintendo’nun ilk mobil oyunu Super Mario Run, 2016’nın Eylül ayında düzenlenen Apple’ın iPhone etkinliğinde duyurulmuştu.

Nintendo’nun oyunu Aralık ayının 15’inde iOS için çıktı ancak Android’e bir süre sonra geleceği bilinse de tam tarih belli değildi. Dün oyun devinin Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile oyunun Android için çıkış tarihi belli oldu. Super Mario Run bu yılın Aralık ayında Android işletim sistemine sahip olan telefonlar için indirilebilir olacak.

Oyunun iOS versiyonu eğlenceli ancak bir süre sonra sıkıcı olabiliyor ya da oyun tamamlanmamış hissi veriyor. Başarının büyük bir kısmının Mario isminden kaynaklı olduğunu düşünebiliriz. Uzun bir süre mobil platforma çekimser kalan firma 2017 yılında Fire Emblem ve Animal Crossing isimli iki yeni mobil oyun daha çıkaracak.

Mario’nun yakaladığı popülarite henüz sönmüş değil ancak ilk çıktığı dönemde gördüğü ilgiyi çabuk kaybetti. Bakalım oyunun Android versiyonu nasıl olacak. Eğer dört gözle Android’de Super Mario Run oynamak istiyorsanız Google Play Store’da uygulama sayfasına gidip uygulama çıkınca maille bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz.