Ülkemizi 6 Şubat 2023 tarihinde sarsan merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan olan ve maalesef ki 10 ili etkileyen deprem dünya çapında gündemden düşmüyor. Amerika’nın en büyük etkinliklerinden olan Super Bowl da ülkemizi unutmadı. Kansas City Chiefs ile Philedelphia Eagles’ın karşılaştığı NFL şampiyonluk maçı Super Bowl’da ülkemizde yaşanan deprem gündeme getirildi.

Maçın başlamasından önce; “Biz burada Chiefs ve Eagles arasında inanılmaz bir Super Bowl maçına hazırlanırken, Türkiye ve Suriye’nin binlerce can kaybının olduğu depremlerde yaşadıkları yıkımı anıyoruz. Dualarımızı sunmaya devam ediyoruz ve taraftarları bu yardım çabalarına destek olmaları için www.redcross.com/nfl adresini ziyaret etmeye teşvik ediyoruz.” anonsu yapıldı.

While we are here today at Super Bowl LVII we also acknowledge the devastation in Turkey and Syria as those countries experience the aftermath of recent earthquakes.

We offer our continued prayers and encourage fans to visit https://t.co/aJyVIo6q0i to support relief efforts. pic.twitter.com/Tt7QSbM3Lq — NFL Foundation (@NFLFoundation) February 13, 2023

Bunun yanı sıra Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, maçın devre arasında Twitter hesabından taraftarlara asrın afetini hatırlattı. Blinken, “Aileleriniz ve arkadaşlarınızla Super Bowl’u izlerken lütfen bir an için Türkiye ve Suriye’de yardım çağrılarına kulak verin.” dedi.

Bakan ayrıca paylaşımına ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının deprem bölgelerine yardım için başlattığı kampanyanın linkini de ekledi.