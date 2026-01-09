Küresel teknoloji pazarında yaşanan tedarik sıkıntıları, donanım bileşenlerinin değerini daha önce görülmemiş seviyelere taşıdı. Özellikle Çin spot piyasasından gelen son veriler, sunucu pazarındaki maliyetlerin ne kadar uç noktaya ulaştığını gözler önüne seriyor. Peki, teknoloji dünyasını sarsan bu yüksek DDR5 bellek fiyatları sektörün geleceğini nasıl etkileyebilir?

DDR5 bellek fiyatları Şanghay’da konut fiyatlarıyla yarışıyor

Çin’in teknoloji kalbi olarak bilinen Huaqiangbei pazarında ortaya çıkan rakamlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yapılan hesaplamalara göre 100 adet yüksek kapasiteli modül içeren tek bir kutu DDR5 bellek yaklaşık 5 milyon yuan seviyesine ulaştı. Bu tutarın, Şanghay gibi dünyanın en pahalı şehirlerinden birinde satılan pek çok dairenin değerine eşit olduğunu söyleyebiliriz.

Fiyat artışının arkasındaki asıl nedenin 256GB kapasiteli devasa modüller olduğunu belirtelim. Samsung ve SK hynix gibi devlerin ürettiği bu özel DDR5 bellek modüllerinin birim fiyatı 5.700 doları, yani yaklaşık 40 bin yuanı geçmiş durumda. Hatta bazı satıcıların tek bir çubuk için 49.999 yuan gibi astronomik rakamlar talep ettiğini de ekleyelim.

Söz konusu DDR5 bellek rakamları her ne kadar liste üzerinde rekor kırsa da, gerçek piyasa talebinin bu hıza yetişemediğini görüyoruz. Shenzhenli teknoloji tüccarları, alıcıların bu rakamları “tamamen akıl almaz” bulduğunu ve geri çekildiklerini söylüyor. Satıcılar, yüksek fiyat etiketlerine rağmen alıcı bulunamamasından şikayetçi olduklarını dile getiriyor.

Yapay zeka çılgınlığı ve yaklaşan RAM krizi

Teknoloji dünyasında son dönemde yaşanan bu değişim, aslında daha derin bir soruna işaret ediyor olabilir. Üreticilerin kapasitelerini yapay zeka iş yükleri için kritik öneme sahip olan sunucu ve yüksek bant genişlikli belleklere kaydırması, ciddi bir RAM krizi riskini tetikledi. Bu durum, arzın daralmasına ve maliyetlerin hızla tırmanmasına yol açıyor diyebiliriz.

Piyasayı yakından takip eden analizler, 2026 yılına doğru DDR5 bellek fiyatları üzerinde daha fazla baskı oluşacağını öngörüyor. Tedarik zincirindeki bu sıkışma, sadece sunucuları değil, dolaylı yoldan tüketici elektroniğini de etkileyebilecek bir boyuta ulaştı. Henüz talebin tam olarak toparlanmadığı segmentlerde bile üretim kısıtlamaları nedeniyle fiyatlar şişiyor.

Çin’in kendi yerel üretim hamleleri ise kısa vadede bu baskıyı hafifletmekten uzak görünüyor. Yerel üreticiler kapasite artırsa da, Samsung ve SK hynix gibi Koreli devlerin pazar hakimiyeti karşısında hala çok küçük bir paya sahipler. Bu da DDR5 bellek pazarını küresel kararlara ve ani fiyat dalgalanmalarına karşı savunmasız bırakmaya devam ediyor.

Shenzhen pazarındaki durum aslında teknolojik bir paradoksu temsil ediyor. Kağıt üzerinde bir apartman dairesi değerinde olan DDR5 bellek kutularını elden çıkarmak, fiyatlar bu kadar uçukken oldukça zor bir hale geldi. Yatırımcıların ve şirketlerin bu yüksek maliyetli stoklarla nasıl bir yol izleyeceği ise büyük bir merak konusu olmayı sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir: Anthropic devasa bir değerleme ile yatırım turuna çıkıyor! Şirketin yeni piyasa değeri ne kadar olacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yakın zamanda bilgisayar toplamak veya sunucu kurmak isteyenleri bekleyen bu maliyet artışları projelerinizi etkileyecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!