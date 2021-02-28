Sunny, akıllı TV modellerinde webOS kullanacak!

LG’nin beğenilen televizyon işletim sistemi webOS, bundan böyle lisanslama yoluyla diğer markaların kullanımına açılıyor. Bu kapsamda 20’den fazla markayla lisans anlaşması imzalandığı duyurulurken, iş ortaklarının arasında Sunny de yer alıyor.

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webOS diğer markaların kullanımına açılıyor: Listede Sunny de var!

webOS 6.0 sürümü tanıtımında ortaya çıkan flaş gelişme, hafta içinde yapılan resmi duyuru ile detaylandı. Verilen bilgiye göre; aralarında RCA, Ayonz, Konka, Hyundai, Polaroid ve Realtek gibi 20’den fazla küresel marka webOS kullanımı için lisans aldı. Listede sürpriz olarak yerli marka Sunny dikkat çekiyor. Yapılan anlaşma ile beraber Sunny’nin ürettiği akıllı televizyonların bir kısmı webOS işletim sistemine sahip olacak.

webOS’un diğer markalarca kullanılmasının önü açılırken, anlaşmanın detaylarında önemli bir nokta ise dikkat çekiyor. LG’nin verdiği bilgide webOS 6.0 sürümünün yalnızca LG TV’lere özel olacağının altı çiziliyor. Dolayısıyla diğer markalara sunulan işletim sistemi muhtemelen webOS’un 5.0 sürümünü barındıracak. Bunun dışında LG’nin sihirli uzaktan kumandası Magic Motion da işletim sistemini tercih eden üçüncü parti üreticilerin kullanımına açık hale gelecek.

LG Ev Eğlence Şirketi başkanı Park Hyoung-sei, yapılan stratejik hamleyle daha fazla kullanıcıya ulaşacaklarını belirtti. Bununla beraber LG’nin daha fazla üreticiyle anlaşarak Android TV platformuna karşı elini güçlendirmesi mümkün. Son olarak webOS işletim sisteminin küresel pazar payında Samsung TizenOS’un ardından üçüncü sırada olduğunu belirtelim.