Akıllı TV
Sunny, akıllı TV modellerinde webOS kullanacak!
LG’nin beğenilen televizyon işletim sistemi webOS, bundan böyle lisanslama yoluyla diğer markaların kullanımına açılıyor. Bu kapsamda 20’den fazla markayla lisans anlaşması imzalandığı duyurulurken, iş ortaklarının arasında Sunny de yer alıyor.
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webOS diğer markaların kullanımına açılıyor: Listede Sunny de var!
webOS 6.0 sürümü tanıtımında ortaya çıkan flaş gelişme, hafta içinde yapılan resmi duyuru ile detaylandı. Verilen bilgiye göre; aralarında RCA, Ayonz, Konka, Hyundai, Polaroid ve Realtek gibi 20’den fazla küresel marka webOS kullanımı için lisans aldı. Listede sürpriz olarak yerli marka Sunny dikkat çekiyor. Yapılan anlaşma ile beraber Sunny’nin ürettiği akıllı televizyonların bir kısmı webOS işletim sistemine sahip olacak.
webOS’un diğer markalarca kullanılmasının önü açılırken, anlaşmanın detaylarında önemli bir nokta ise dikkat çekiyor. LG’nin verdiği bilgide webOS 6.0 sürümünün yalnızca LG TV’lere özel olacağının altı çiziliyor. Dolayısıyla diğer markalara sunulan işletim sistemi muhtemelen webOS’un 5.0 sürümünü barındıracak. Bunun dışında LG’nin sihirli uzaktan kumandası Magic Motion da işletim sistemini tercih eden üçüncü parti üreticilerin kullanımına açık hale gelecek.
LG Ev Eğlence Şirketi başkanı Park Hyoung-sei, yapılan stratejik hamleyle daha fazla kullanıcıya ulaşacaklarını belirtti. Bununla beraber LG’nin daha fazla üreticiyle anlaşarak Android TV platformuna karşı elini güçlendirmesi mümkün. Son olarak webOS işletim sisteminin küresel pazar payında Samsung TizenOS’un ardından üçüncü sırada olduğunu belirtelim.
Akıllı TV
Samsung, üst üste 15. kez küresel televizyon pazarında lider oldu!
Samsung Electronics, Omdia araştırma raporuna göre 2020 yılıyla birlikte üst üste 15. kez küresel televizyon pazarının lideri oldu. Yayınlanan raporda, LG ve Sony ise Samsung‘un ardından 2. ve 3. sırada yer alıyor. Bununla birlikte, şirketlerin pazar payları ve yıllık büyümeleri de ortaya çıktı.
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Samsung, 2020 yılı içinde televizyon pazarında ne kadar büyüdü?
Omdia raporuna göre Samsung, televizyon pazarında geçtiğimiz 15 yılda liderliğini sürdürdü. Şirket, 2020‘de televizyon sektöründe satış geliri olarak %31.9’luk bir pazar payı elde etti. Bu, önceki yıl raporlarda belirtilen %30.9’a göre satış gelirlerinde artış olduğunu gösteriyor. Ancak maalesef raporda kesin satış sayısı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Firma, 2006 yılında “Bordeaux” tasarımlı LCD televizyonları piyasaya sürdüğünde pazarın lideri konumuna geldi. O zamandan beri Samsung, yoğun yatırımlar ve pazarlama stratejileri ile pazara liderlik ediyor.
Yayınlanan raporda, LG‘nin %16.5’lik pazar payı ile ikinci sırada yer aldığı belirtiliyor. Sony ise %9.1’lik küresel pazar payı ile üçüncü oldu. Bununla birlikte Güney Koreli televizyon üreticileri, geçtiğimiz yılın verilerine göre tüm televizyon pazarının yaklaşık %50’sini oluşturuyor. Omdia‘ya göre şirket, geçtiğimiz yıl 7.79 milyon QLED LCD televizyon sattı. LG ise sadece 2.04 milyon OLED televizyon satışı gerçekleştirdi. Samsung‘un hem üst hem de alt segmentte oldukça başarılı olduğu raporda belirtiliyor. Özellikle 80 inç ve üzeri televizyonlarda, Samsung‘un %50’nin üzerinde pazar payı mevcut.
Akıllı TV
BOE, MicroOLED ekran panellerini bu yıl piyasaya sürecek!
Çin‘in önde gelen ekran üreticilerinden BOE, bu yılın ikinci yarısında MicroOLED ekran panellerini piyasaya sürmeyi hedefliyor. MicroOLED paneller, sanal gerçeklik alanında oldukça kullanışlı olacak. BOE, Kunming BOE Display Technology aracılığıyla 2018 yılından beri MicroOLED paneller üzerinde çalışıyor. Şimdi ise firma, ilk kez bu çalışmalarını ticari bir faaliyete dökecek. Yani bu paneller sadece sanayi ürünü olarak değil, günlük hayatta da aktif olarak kullanılacaklar.
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MicroOLED teknolojisi nasıl üretiliyor?
MicroOLED teknolojisi, OLED teknolojisinde kullanılan cam alt tabaka yerine silikon bir alt tabaka kullanılarak geliştiriliyor. Bu sayede yüksek çözünürlüklü ve pek çok avantajı olan bir ekran deneyimi kullanıcılara sunuluyor. Akıllı telefonlarda ve televizyonlarda pikseller 40-300 mikrometre civarındadır. MicroOLED ile birlikte bu boyutlar 4-20 mikrometreye kadar gerileyecek. Ayrıca tepki süresi avantajıyla birlikte AR ve VR için bu panel türü oldukça idealdir. Geçtiğimiz yıl, Güney Kore merkezli Sunic Systems, BOE’ye MicroOLED panel üretimi için ekipman tedarik etti. Bununla birlikte, şirket bu yıl yeni panellerini üretmeye başlayacak.
BOE‘nin haricinde LG Display de AR/VR cihazları hedefleyen bu yeni tip paneller üzerinde çalışıyor. Samsung Display ise henüz MicroOLED ürünlerinden herhangi birini açıklamadı. Son zamanlarda ortaya çıkan bir rapor ise Apple’ın TSMC ile ortak bir şekilde MicroOLED panel geliştirmeye başladığını gösteriyor. BOE‘nin henüz tam olarak hangi tarihte yeni panellerini tanıtacağı bilinmiyor. Fakat yılın ikinci yarısının yaz aylarında çıkması muhtemel gözüküyor.
Akıllı TV
Philips OLED805 model incelemesi | OLED’den daha fazlası!
Philips OLED805 incelemesiyle karşınızdayız. OLED tabanlı olarak üstün özellikler ile gelen bu modelin detayları videomuzda!
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PHILIPS 55OLED805 incelemesi
Detaylı bilgi için; https://www.philips.com.tr/c-p/55OLED805_12/oled-8-series-ambilight-3-tarafli-4k-uhd-oled-android-tv
Philips OLED805 ya da bize gelen 55 inç model adıyla Philips 55OLED805/12 modeli, tasarımsal olarak bir önceki nesil OLED804 ailesine fazlasıyla benziyor. İnce hatları, şık meta çerçevesi ve yükseltilebilir ayağıyla gelen OLED805, çok şık ve sade bir yapıda geliyor.
OLED ekrandan bahsediyorken aklınıza takılabilecek “OLED yanma sorunu” olmayacağını da baştan söyleyelim. Bu konu hakkında aşağıda paylaştığımız videoya göz atabilirsiniz. Diğer bir yandan 4K HDR desteği sunan üründe HDR desteği de tüm formatlarda mevcut. HDR10, HDR10+, HLG ve Dolby Vision olmak üzere tüm formatlarda HDR içerikleri Philips OLED805 ile izleyebilirsiniz.
Android 9 Pie destekli bir arayüz ile gelen OLED805, Google Asistan ve Amazon Alexa ile sesli komut özelliği de sunuyor. Ambi Wakeup ve Ambisleep ile daha ferah bir görüntü de bu ürünler ile sağlayabilirsiniz. İyi seyirler…
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