Son dönemde akıllı saatler tüketicilerin vazgeçilmez bir teknolojik ürünü oldu. Sağlık takibini, uyku takibini, stres ve kandaki oksijen takibi gibi birçok aktiviteyi aynı anda gerçekleştirebiliyor. Ayrıca her markanın kendi akıllı saatinin olması da ekosistemi tamamlayan unsurlardan birisi. Peki şuanda alabileceğiniz en iyi akıllı saatler neler? Gelin bu videoda cevabını verelim.

Ekosistem denilince akla gelen 3 farklı marka bulunuyor. Bunlardan birisi Apple, diğeri Samsung ve bir diğeri ise Huawei. Apple tarafında ekosistemi tamamlayan akıllı saatlere göz atacak olursak yeni tanıtılan Watch 9 serisi ile daha fazla batarya ömrü ve daha çok outdoor sporlara yatkın olan Watch Ultra serisi dikkat çekiyor. Samsung tarafına geçtiğimizde ise kullanıcıların çok sevdiği bezeli Watch 6 Classic serisi bulunuyor. HUAWEI ise yeni Watch GT4 serisi ile Watch Ultimate ile dikkat çekiyor.

Peki siz bu saatlerden birini kullanıyor musunuz? Satın alıp kullanmak ister miydiniz? Ya da bu saatlerin haricinde hangi akıllı saati kullanıyorsunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Mediamarkt mağazalarında da bulabileceğiniz bu akıllı saatleri MediaMarkt’ın internet sitesi üzerinden de inceleyebilir, buradaki linkten satın alabilirsiniz: https://hwp.to/MMAkıllısaatler

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