StrangerThings Twitter’da Bu Yılın Rekorunu Kırdı

Twitter kullanıcıları,Türkiye saatiyle 28 Ekim 07:00’da, Amerika saatiyle 27 Ekim gece 12:00’da dizinin yayınlanmasının hemen ardından hakkında 4 milyondan fazla Tweet attı.

İlk sezonu ile aradan çok zaman geçmeden en çok izlenen ve ikinci sezonu en çok beklenen diziler arasına girmeyi başaran Stranger Things 2. Sezonu, sosyal medyaları adeta çalkaladı. Bir yandan karakterleri, bir yandan hikayesi ve atmosferi derken bütün yanları ile kendisini sevdirmeyi başaran dizi o kadar çok ilgi gördü ki, 2. Sezonu biter bitmez 3. Sezon için hazırlıklar kesintisiz bir şekilde yapılmaya başlandı.

Netflix’de izlenme sayıları ile gündeme durmadan gelen Strager Things, şimdi de Twitter’da hakkında tam 4 milyondan fazla tweet atılan StrangerThings, bu yıl açılış haftasında hakkında en çok Tweet atılan İnternet dizisi olarak gündeme geliyor. Diziyle ilgili en çok Tweet atılan saat ise Cumartesi günü saat 06:00, yani dizinin yayınlanmasından tam bir saat önceki zaman dilimi oldu.

İşte atılan Tweetler arasında hakkında en çok konuşulan karakter sıralaması: