Oyun
Steam Deck, bazı oyunları büyük ekranlarda oynatamayabilir!
Valve’in yakın bir tarihte duyurduğu Nintendo Switch benzeri el konsolu Steam Deck kullanıcılara bazı sorunlar yaşatabilir. Steam Deck aynı Nintendo Switch gibi isterseniz elinizde isterseniz dock ünitesine bağlayarak TV ve monitörde Steam oyunlarınızı oynayabileceğiniz bir el konsolu. Yalnız Steam Deck henüz piyasaya sürülmemiş olsa da cihaz ile ilgili öğrenilen bazı detaylar kafalarda soru işareti bırakıyor. Bunlardan bir tanesi de bir Valve çalışanının açıklamasıyla öğrendiğimize göre Steam Deck, dock ünitesine bağlandığı zaman herhangi bir performans artışı almayacak. Bu durumun da özellikle büyük ekranlı 4K televizyonlarda bazı sorunlara yol açabileceği düşünülüyor.
Valve’den Greg Coomer’ın PC Gamer’a verdiği röportajda açıkladığına göre Steam Deck’in geliştirme ve tasarım aşamalarında cihaza bir “yüksek güç modu” eklenmesi düşünülmüş. Ancak şirket bunu reddetmiş. Coomer şu sözlerle duruma açıklık getirdi:
“…Tüm şartları göz önünde bulundurduğumuzda cihazın dock üzerinde veya elde kullanım durumuna dayanarak cihazı modifiye etmemenin aslında daha iyi olabileceğini düşündük,”
“Cihazın daha fazla kullanılacağını düşündüğümüz mobil durumunda kullanımına daha fazla öncelik vermek istedik ve buna odaklanırken cihazın AAA oyunlarda iyi kare saniye oranlarında düzgün çalışacağı bir sınırı belirlememiz gerekti. Yüksek çözünürlüklerdeki dock senaryosunu da takip edip geliştirmeyi doğru bulmadık. Biz sadece daha basit bir tasarım hedefiyle yola çıktık ve buna öncelik verdik.”
Valve’in önceki röportajlarından biliyoruz ki şirket, Steam Deck üzerinde olabilecek en fazla oyunu en az 30 fps ile oynatabilmek için bir çok test gerçekleştirdi. Şirkete göre de bir çok oyunda bu hedefi tutturuyorlar ve hatta geçiyorlar. Ancak bunlar cihazın taşınabilir modunda, oyunlar 800p çözünürlükte çalışırken geçerli. Steam Deck’i dock’a yerleştirerek cihazı 1080p televizyona veya yüksek çözünürlüklü bir monitöre bağlamak normalde olduğundan daha fazla güç gerektirecektir. Eğer dock bunu sağlamayacak ise bazı üst seviye oyunlar bu ekranlarda performans sorunları yaşayabilir.
The "30 FPS target" refers to the floor of what we consider playable in our performance testing; games we've tested and shown have consistently met and exceeded that bar so far. There will also be an optional built-in FPS limiter to fine-tune perf vs. battery life.
— Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) July 25, 2021
Steam Deck sabit kullanılacak bir konsol değil tabi ki. Ancak bu cihaz PC oyunlarını oynatıyor. Dolayısıyla bazı oyuncular oyun içerisindeki bazı çözünürlük ve görsel ayarları bilgisayarlarındaki gibi yapmak isteyeceklerdir. Bu yüzden Control gibi oyunlar yapılan erken testlere göre performans sorunları yaşadığı ve 4K televizyonlarda durumun daha da kötü olduğu söylendiği için oyuncuların performansı arttırmak adına bazı ayarları kısması gerekebilir. Control, yeni nesil konsolları, güçlü bilgisayarları bile zorlayan bir oyun. Dolayısıyla Control gibi oyunlar yerine daha az grafik ihtiyacı duyan oyunların bu cihazda sorunsuz çalışacağını varsaymak doğru olabilir. Eğer ki bu cihazı sabit bir konsol olarak kullanmayı ve yüksek grafikli oyunları büyük ekranlarda çalıştırmayı düşünüyorsanız cihazın oyun testlerini izlemeden satın almamanızı öneririz.
Steam Deck’in ayrıntıları geçtiğimiz ayın içerisinde duyuruldu. İlk bakışta Nintendo Switch’i andıran konsol teknik detaylarına inildiği zaman bazı noktalarda ayrışmaya başlıyor. Çip konusunda AMD ile anlaşan Valve, cihazda Zen 2 mimarili bir işlemci ile RDNA 2 mimarili bir grafik işlemcisi kullanıyor. Ve cihazda 16 GB RAM bulunuyor. 7 inç ekrana sahip olan Steam Deck 1200’e 800 çözünürlükte görüntü veriyor. Valve’in açıkladığına göre batarya ömrü tam şarjdan itibaren 7-8 saat sürecek. Arka planında Linux çalıştıran cihaz aslında küçük bir bilgisayar olma özelliği taşısa da ana amacı Steam oyunlarını çalıştırmak olacak. Yine de Steam’deki tüm oyunları da desteklemediğini belirtmek gerek. Cihaz klavye fare desteği de sunacak.
Steam Deck üç farklı model ve fiyat ile piyasaya çıkacak. Giriş modelinde 64 GB hafıza olacak ve fiyatı 400 dolar olarak açıklandı. Orta seviye modelde daha hızlı 256 GB bir SSD yer alacak ve fiyatı 530 dolar’dan satışa çıkacak. En pahalı model ise 650 dolar olacak ve 512 GB’lık bir SSD bulunduracak. Dock’u cihaz ile birlikte verilmeyecek ve ayrı satın alınması gerekecek. Ancak bugün itibariyle dock’un fiyatının ne olacağı ve ne zaman ön satışa açılacağı bilinmiyor. Steam Deck ise ilk müşterilerine Aralık ayında gönderilmeye başlanacak. Valve’in uyarısına göre de yeni ön sipariş verenler 2022’den önce cihazı alamayacaklar.
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Popüler Battle Royale Oyunu PUBG’nin İsmi Değiştirildi!
Piyasanın en popüler Battle Royale oyunu PUBG isim değişikliğine gitti. Oyunun geliştiricisi Krafton, PUBG’nin isminin değiştirildiğini açıkladı.
Çıkış yaptığı günden bu yana oyun piyasasına yeni bir soluk getiren PUBG, tüm oyuncuların ilgisini kazanmıştı. İlk çıkış yaptığı günden beri oyuncuların vazgeçilmezi olan PUBG, geliştiricileri tarafından isim değişikliğine sürüklendi.
PUBG‘nin geliştiricisi Krafton bugün yaptığı bir açıklama ile 2017 yılından beri PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS olarak bildiğimiz PUBG‘nin isminin değiştiğini açıkladı. Bir süredir isim değişikliği ile ilgili söylemler meydandaydı. Ancak kesin bir açıklama gelmemişti. Artık PUBG‘nin ismi kesin olarak değişti. İşte PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS‘ın yeni ismi!
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PUBG’nin yeni ismi!
Oyun geliştiricisi Krafton bugün yaptığı bir paylaşımla ile PUBG’nin isminin değiştirildiğini açıkladı. Uzun süredir PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS adıyla piyasada olan PUBG, adını PUBG: Battlegrounds olarak güncelledi. Oyunun yeni ismini PUBG: Battlegrounds olarak değiştiren Krafton isim değişikliğinin nedenini de açıkladı diyebiliriz.
Geçtiğimiz günlerde çıkan söylentiler oyunun isminin değişeceğini gösteriyordu. Ancak resmi olarak açıklama Krafton tarafından geldi. Çıkış yaptığı günden beri oyuncular tarafında PUBG diye anılan PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, artık kısa isminin daha çok faydasını görecek. Oyunun yeni isminin PUBG: Battlegrounds olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda “PUBG” artık sadece bir kısalma değil. Öte yandan gelen açıklamalara göre PUBG artık bir seri haline geliyor. Yani PUBG’nin devamı niteliğinde gelecek oyunlar yine “PUBG” isim etiketini taşıyacaklar. “PUBG” serisinin ikinci oyunu ise yine Krafton tarafından geliştirilen PUBG: New State.
Google Play üzerinde ön kayıt başvurusu açılan PUBG: New State, PUBG: Battlegrounds’dan sonra aynı isim etiketini taşıyan ikinci oyun olacak. Şimdiden 10 milyondan fazla ön kayıt alan PUBG: New State, oyun geliştiricilerinin neden böyle bir seriye giriştiklerini açıklıyor.
Bu isim değişikliği ile PUBG‘nin artık bir oyundan daha fazlası olduğunu olduğunu görmüş olduk. Geliştiriciler tarafından ismi değiştirilen PUBG görünüşe göre “GTA” gibi seri haline gelecek. Ancak genel olarak baktığımızda yıllardır PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS adı ile bilinen ancak PUBG olarak anılan oyunun ismi artık tam anlamıyla PUBG: Battlegrounds.
Bu değişim PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS ismine alışanlar için garip olsa da, artık oyunun daha net bir adı olması sevindirici. Bizce PUBG’nin yeni ismi PUBG: Battlegrounds oyuna gayet yakışmış. Siz PUBG: Battlegrounds ismini nasıl buldunuz. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Far Cry 5 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Nasıl Yüklenir?
Ubisoft‘un sevilen oyunu Far Cry 5 bu hafta sonuna özel kısa süreliğine ücretsiz oldu. Peki Far Cry 5 nasıl ücretsiz yüklenir? İşte detaylar.
Ubisoft geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile Far Cry 5‘in bu hafta sonu ücretsiz olarak oynanabileceğini söylemişti. 5 Ağustos – 9 Ağustos tarihleri arasında Epic Games ve Ubisoft Store‘da kısa süreliğine de olsa ücretsiz olan Far Cry 5 şu anda oynanabilir durumda. Peki Far Cry 5 nasıl yüklenir? Gelin Far Cry 5’i bu hafta sonu nasıl ücretsiz oynayabilirsiniz gösterelim.
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Far Cry 5’i Epic Games’ten Ücretsiz İndirin!
Far Cry 5‘i bu hafta sonu ücretsiz olarak deneyimlemenizi sağlayan ilk platform Epic Games. Birçok oyuncunun en az bir kez ziyaret ettiği Epic Games, şimdi de Far Cry 5 oynamak isteyenleri davet ediyor. Gelin şimdi oyunu nasıl indirebilirsiniz bakalım.
1- İlk olarak buraya tıklayarak Epic Games‘in internet sitesine giriyoruz. Ardından sağ üst kısımda bulunan “Giriş Yap” butonuna basıyoruz. Burada bir üyeliğiniz varsa giriş yapmanız, üyeliğiniz yoksa üye olmanız gerekiyor.
2- Üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra ana sayfada bulunan “Far Cry 5 – Deneme Hafta Sonu” sekmesine girerek ya da buradaki linke tıklayarak Far Cry 5‘in ücretsiz deneme sürümünün yayınlandığı Epic Games sayfasına giriyoruz. Ardından sağ kısımda bulunan mavi renkli “YÜKLE” butonuna tıklıyoruz. Ardından gerekli onayları verip oyunu bilgisayarımıza yüklüyoruz.
Far Cry 5‘i Epic Games üzerinden indirmek istiyorsanız belirttiğimiz adımları takip etmeniz yeterli. Şimdi gelin bir de Ubisoft Store üzerinden oyunu indirmeyi gösterelim.
Far Cry 5’i Ubisoft Store’dan Ücretsiz İndirin!
Far Cry 5‘i ücretsiz denemeniz için bir diğer platform ise Ubisoft Store. Kendi platformunda da oyunu yayınlayan Ubisoft, 5-9 Ağustos tarihleri arasında oyuncuların Far Cry 5’e ulaşması için elinden geleni yapıyor. Peki Ubisoft Store‘dan Far Cry 5 nasıl indirilir? İşte cevabı.
1- İlk olarak buraya tıklayarak Ubisoft Store‘a giriyoruz. Ardından sağ üst kısımda bulunan hesap ikonuna tıklıyoruz. Burada Ubisoft Store‘da üyeliğiniz varsa giriş yapmanız gerekiyor. Eğer üyeliğiniz yoksa “Create an account” butonu ile üye olmanız gerekiyor.
2- Üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra buradaki bağlantıya tıklayarak Far Cry 5‘in Ubisoft Store sayfasına giriyoruz. Daha sonra sağ taraftaki “PLAY FOR FREE (PC)” butonuna basıyoruz ve gerekli adımları takip ederek Far Cry 5’i bilgisayarımıza yüklüyoruz.
Bu yazımızda sizlere bu hafta sonu ücretsiz oynanabilir hale gelen Far Cry 5‘i nasıl yüklersiniz gösterdik. Oyunu Epic Games ve Ubisoft Store üzerinden nasıl indirirsiniz yazımızda anlattık. Ayrıca Far Cry 5’in bu hafta sonuna özel indirimlerle satıldığını da söylememizde fayda var. Eğer Far Cry 5‘i satın almak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.
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