Steam Deck, bazı oyunları büyük ekranlarda oynatamayabilir!

Valve’in yakın bir tarihte duyurduğu Nintendo Switch benzeri el konsolu Steam Deck kullanıcılara bazı sorunlar yaşatabilir. Steam Deck aynı Nintendo Switch gibi isterseniz elinizde isterseniz dock ünitesine bağlayarak TV ve monitörde Steam oyunlarınızı oynayabileceğiniz bir el konsolu. Yalnız Steam Deck henüz piyasaya sürülmemiş olsa da cihaz ile ilgili öğrenilen bazı detaylar kafalarda soru işareti bırakıyor. Bunlardan bir tanesi de bir Valve çalışanının açıklamasıyla öğrendiğimize göre Steam Deck, dock ünitesine bağlandığı zaman herhangi bir performans artışı almayacak. Bu durumun da özellikle büyük ekranlı 4K televizyonlarda bazı sorunlara yol açabileceği düşünülüyor.

Valve’den Greg Coomer’ın PC Gamer’a verdiği röportajda açıkladığına göre Steam Deck’in geliştirme ve tasarım aşamalarında cihaza bir “yüksek güç modu” eklenmesi düşünülmüş. Ancak şirket bunu reddetmiş. Coomer şu sözlerle duruma açıklık getirdi:

Valve’in önceki röportajlarından biliyoruz ki şirket, Steam Deck üzerinde olabilecek en fazla oyunu en az 30 fps ile oynatabilmek için bir çok test gerçekleştirdi. Şirkete göre de bir çok oyunda bu hedefi tutturuyorlar ve hatta geçiyorlar. Ancak bunlar cihazın taşınabilir modunda, oyunlar 800p çözünürlükte çalışırken geçerli. Steam Deck’i dock’a yerleştirerek cihazı 1080p televizyona veya yüksek çözünürlüklü bir monitöre bağlamak normalde olduğundan daha fazla güç gerektirecektir. Eğer dock bunu sağlamayacak ise bazı üst seviye oyunlar bu ekranlarda performans sorunları yaşayabilir.

The "30 FPS target" refers to the floor of what we consider playable in our performance testing; games we've tested and shown have consistently met and exceeded that bar so far. There will also be an optional built-in FPS limiter to fine-tune perf vs. battery life.

— Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) July 25, 2021