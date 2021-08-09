Steam Deck, bazı oyunları büyük ekranlarda oynatamayabilir!

Valve’in yakın bir tarihte duyurduğu Nintendo Switch benzeri el konsolu Steam Deck kullanıcılara bazı sorunlar yaşatabilir. Steam Deck aynı Nintendo Switch gibi isterseniz elinizde isterseniz dock ünitesine bağlayarak TV ve monitörde Steam oyunlarınızı oynayabileceğiniz bir el konsolu. Yalnız Steam Deck henüz piyasaya sürülmemiş olsa da cihaz ile ilgili öğrenilen bazı detaylar kafalarda soru işareti bırakıyor. Bunlardan bir tanesi de bir Valve çalışanının açıklamasıyla öğrendiğimize göre Steam Deck, dock ünitesine bağlandığı zaman herhangi bir performans artışı almayacak. Bu durumun da özellikle büyük ekranlı 4K televizyonlarda bazı sorunlara yol açabileceği düşünülüyor.

Valve’den Greg Coomer’ın PC Gamer’a verdiği röportajda açıkladığına göre Steam Deck’in geliştirme ve tasarım aşamalarında cihaza bir “yüksek güç modu” eklenmesi düşünülmüş. Ancak şirket bunu reddetmiş. Coomer şu sözlerle duruma açıklık getirdi:

“…Tüm şartları göz önünde bulundurduğumuzda cihazın dock üzerinde veya elde kullanım durumuna dayanarak cihazı modifiye etmemenin aslında daha iyi olabileceğini düşündük,” “Cihazın daha fazla kullanılacağını düşündüğümüz mobil durumunda kullanımına daha fazla öncelik vermek istedik ve buna odaklanırken cihazın AAA oyunlarda iyi kare saniye oranlarında düzgün çalışacağı bir sınırı belirlememiz gerekti. Yüksek çözünürlüklerdeki dock senaryosunu da takip edip geliştirmeyi doğru bulmadık. Biz sadece daha basit bir tasarım hedefiyle yola çıktık ve buna öncelik verdik.”

Valve’in önceki röportajlarından biliyoruz ki şirket, Steam Deck üzerinde olabilecek en fazla oyunu en az 30 fps ile oynatabilmek için bir çok test gerçekleştirdi. Şirkete göre de bir çok oyunda bu hedefi tutturuyorlar ve hatta geçiyorlar. Ancak bunlar cihazın taşınabilir modunda, oyunlar 800p çözünürlükte çalışırken geçerli. Steam Deck’i dock’a yerleştirerek cihazı 1080p televizyona veya yüksek çözünürlüklü bir monitöre bağlamak normalde olduğundan daha fazla güç gerektirecektir. Eğer dock bunu sağlamayacak ise bazı üst seviye oyunlar bu ekranlarda performans sorunları yaşayabilir.

The "30 FPS target" refers to the floor of what we consider playable in our performance testing; games we've tested and shown have consistently met and exceeded that bar so far. There will also be an optional built-in FPS limiter to fine-tune perf vs. battery life. — Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) July 25, 2021

Steam Deck sabit kullanılacak bir konsol değil tabi ki. Ancak bu cihaz PC oyunlarını oynatıyor. Dolayısıyla bazı oyuncular oyun içerisindeki bazı çözünürlük ve görsel ayarları bilgisayarlarındaki gibi yapmak isteyeceklerdir. Bu yüzden Control gibi oyunlar yapılan erken testlere göre performans sorunları yaşadığı ve 4K televizyonlarda durumun daha da kötü olduğu söylendiği için oyuncuların performansı arttırmak adına bazı ayarları kısması gerekebilir. Control, yeni nesil konsolları, güçlü bilgisayarları bile zorlayan bir oyun. Dolayısıyla Control gibi oyunlar yerine daha az grafik ihtiyacı duyan oyunların bu cihazda sorunsuz çalışacağını varsaymak doğru olabilir. Eğer ki bu cihazı sabit bir konsol olarak kullanmayı ve yüksek grafikli oyunları büyük ekranlarda çalıştırmayı düşünüyorsanız cihazın oyun testlerini izlemeden satın almamanızı öneririz.

Steam Deck’in ayrıntıları geçtiğimiz ayın içerisinde duyuruldu. İlk bakışta Nintendo Switch’i andıran konsol teknik detaylarına inildiği zaman bazı noktalarda ayrışmaya başlıyor. Çip konusunda AMD ile anlaşan Valve, cihazda Zen 2 mimarili bir işlemci ile RDNA 2 mimarili bir grafik işlemcisi kullanıyor. Ve cihazda 16 GB RAM bulunuyor. 7 inç ekrana sahip olan Steam Deck 1200’e 800 çözünürlükte görüntü veriyor. Valve’in açıkladığına göre batarya ömrü tam şarjdan itibaren 7-8 saat sürecek. Arka planında Linux çalıştıran cihaz aslında küçük bir bilgisayar olma özelliği taşısa da ana amacı Steam oyunlarını çalıştırmak olacak. Yine de Steam’deki tüm oyunları da desteklemediğini belirtmek gerek. Cihaz klavye fare desteği de sunacak.

Steam Deck üç farklı model ve fiyat ile piyasaya çıkacak. Giriş modelinde 64 GB hafıza olacak ve fiyatı 400 dolar olarak açıklandı. Orta seviye modelde daha hızlı 256 GB bir SSD yer alacak ve fiyatı 530 dolar’dan satışa çıkacak. En pahalı model ise 650 dolar olacak ve 512 GB’lık bir SSD bulunduracak. Dock’u cihaz ile birlikte verilmeyecek ve ayrı satın alınması gerekecek. Ancak bugün itibariyle dock’un fiyatının ne olacağı ve ne zaman ön satışa açılacağı bilinmiyor. Steam Deck ise ilk müşterilerine Aralık ayında gönderilmeye başlanacak. Valve’in uyarısına göre de yeni ön sipariş verenler 2022’den önce cihazı alamayacaklar.