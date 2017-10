Steam Cadılar Bayramı İndirimi’nde Mutlaka Alınması Gereken Oyunlar

Steam’in 1 Kasım TSİ 20:00’a kadar sürecek Cadılar Bayramı indiriminde kesinlikle oynanması gereken ve fiyatı uygun oyunları sıralıyoruz.

PC oyuncularının merakla beklediği yeni bir Steam indirim dönemi olan Cadılar Bayramı İndirimi resmen başladı. Yüzlerce oyunun farklı fiyatlar ile sunulduğu ve çeşitli indirimlerin bulunduğu bu şölende biz de HWP olarak bazı oyunları önermek ve birkaç örnek göstermek istedik.

İşte bu indirim döneminde alırsanız pişman olmayacağınız bazı oyunlar;

Tam bu dönemde devam oyunu gelen The Evil Within’i 29TL’ye almak oldukça karlı olacaktır. Hem yeni oyunun hikayesine bir taban olması açısından hem de gerilim, psikoloji ve aksiyon unsurlarını barındıran The Evil Within, güzel bir seçenek olacaktır.