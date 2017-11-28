Steam 17 Milyon Kullanıcıya Ulaştı!

Valve’ın dijital dağıtım servisi Steam 17 milyon kullanıcıya ve aktif olarak yaklaşık 7 milyon oyuncuya ulaştı.

Oyuncuların çok iyi bildiği Steam platformu popülerliği sayesinde her ay kullanıcı sayısında kendi rekorunu tazelemekte. Ekim ayı içerisinde 16 milyon kullanıcıya sahip olan Steam, Black Friday indirimleri sayesinde kullanıcıları etkilemiş ve aktif kullanıcı sayısını 17 milyon kişiye çıkarmıştır. PUBG yani PlayerUnknown BattleGrounds oyunun bu artışa göz ardı edilemeyecek katkısını da unutmayalım.

SteamDB tarafından paylaşılan verilere göre çevrim içi oyuncu sayısı 6,813,617’ye yükselmiş durumda. Bu kullanıcıların farkı Steam içerisinde sadece gezinen veya arada aktif olan kullanıcıların yerine uzun saatler aktif olan kullanıcılardan oluşması. Ayrıca bu rakamın nerdeyse yarısı olan (2,940,359) topluluk ise deyim yerindeyse çılgınca PUBG oynamakta.

Steam kaç kullanıcıya sahip?

Steam platformunun toplam kullanıcı sayısını takip etmek aktif kullanıcı sayısına göre oldukça zor. Bunu etkileyen en büyük faktör çoklu hesap ve zamanla unutulup girilmeyen hesaplar. 2014 yılı içerisinde 75 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu ve bu rakamın 2015 yılında ise 125 milyon olarak yayınlayan Steam bu sayede neredeyse evrensel bir oyun platformu olarak servis veriyor.

En çok oynanan oyunlar

PUBG neredeyse 3milyon, arkasından Dota 2 1.2 milyon ve Counter-Strike: Global Offensive ise 850,000 kullanıcı ile ilk 3’ü paylaşıyor. Tabi bu oyunlar sayesinde pcler de nasibini alıp güçleniyor. Güçlenen makinelere vr etkisi de büyük. Sanal gerçeklik desteğine sahip kullanıcılar ise 25 milyonu aşmış durumda. Bu rakamlar 2016 yılının neredeyse iki katı ve bu durumun vr destekli oyunların yakın zamanda artmasına vesile olacak gibi görünüyor.