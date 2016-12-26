Star Wars: X-Wing Yeniden Karşımıza Çıkmaya Hazırlanıyor

Star Wars: X-Wing’in 1993 yılını hatırlayanlar o zamanlarda yeni bir bilgisayar oyununun verdiği heyecanı da unutmamıştır.

O yıllarda bizi ilk defa bir starfighter kokpitine oturtan Star Wars: X-Wing filmin hayranlarına olduğu kadar filmi çok sevmemiş olanlara da hitap ediyordu. Bu oyunu tekrar oynayabilme umudu bile bir çok kişiyi yeniden 1993’e döndürecektir.

Hobi olarak oyun geliştiren ve bir X-Wing hayranı olan David Esparza Guerrero’da bu oyunu tekrar oynamak istemiş ve kolları sıvamış. Projesinde iki yıldan uzun bir süre çalışarak X-Wing’i tekrar oynamamızın yolunu açmış. Geliştirdiği bu mod topluluk modu olarak geçiyor. Çünkü oynayabilmek için oyunun orijinal kopyasına ihtiyacımız var.

Oyunu Steam üzerinden ya da Gog.com üzerinden almak mümkün. Guerrero’nun yayınladı mod sadece takipçileri ya da forum kullanıcıları tarafından bilinirken YouTube’da yayınladığı video ile ilgi bir anda arttı. Oyun görsel olarak yüksek kalitede günümüz standartlarına göre oldukça iyi bir görünüme sahip.