Star Wars: The Last Jedi’ın Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Türkiye’de 15 Aralık 2017’de gösterime girecek Star Wars: The Last Jedi’nin yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanda pek çok sürpriz bulunuyor.

15 Aralık 2017’de gösterime girecek ve baş rollerinde Mark Hamill, Daisy Ridley, Carrie Fisher (ne yazık ki birkaç ay önce hayatını kaybeden Fisher’ın son filmi olacak) ve Jonh Boyega ve Adam Driver’ı görebileceğimiz yapımın yönetmenliğini ise Breaking Bad’den tanıdığımız Rian Johnson üstlenecek.

Karanlık Taraf Her Şeyi Gölgeliyor!

Star Wars: The Last Jedi filminin birkaç saat önce yayınlanan yeni fragramında çok çarpıcı noktalar mevcut: Luke Skywalker’un Rey’in gücü karşısında şaşkına uğraması, Yüce Lider Snoke ile Rey’in karşı karşıya gelmesi ve Rey’in bizzat Kylo Ren’den yardım istemesi, filmde inanılmaz gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor. Artık bekleyip görmekten başka seçeneğimiz kalmadı. “Jedi’ların sonu gerçekten geldi mi” ve “Gücün Dengesi tamamen bozuldu mu” gibi sorularımıza sinema salonlarında yanıt bulabileceğiz.