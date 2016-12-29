Star Wars Hayranları Carrie Fisher’ı SWtOR’da Andı

Uçakta geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Star Wars serisinin yıldızlarından Carrie Fisher’ı SWtOR oyuncuları unutmadı.

Star Wars hayranları The Old Republic oyununda Alderaan’da bulunan House Organa’ya akın etti. Burada toplanan oyuncular Fisher’ı andı. Bir çok oyuncu karakterini Princess Leia kostümü ile donattı.

Oyuncular burada diz çöktü ve sessiz bir şekilde oturarak Fisher’ı andı. Bir çok oyuncu lightsaberlarını ya da silahlarını havaya kaldırırken kimileri de Fisher’ı havai fişeklerle uğurladı. Battlefront’ta da oyuncular DICE’dan Leia için bir şeyler yapmasını talep ediyor. Princess Leia, Battlefront’ta oynanabilir bir karakter. Ancak kendisinin tek bir kıyafeti var o da The Empire Strikes Back filmindeki Hoth’da giydiği kıyafet. DICE daha önce Leia için alternatif bir kıyafet çalışması içerisinde olduğunu belirtmişti. Oyuncular DICE’a ilk defa R2D2’nun hologramında karşımıza çıkan beyaz Leia kostümü için baskı yapıyor.