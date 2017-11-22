Spotify’dan Yeni Yıl Sürprizi: 3 Aylık Premium 0,99 TL!

Yılın en büyük kampanyalarından birini duyuran Spotify, yeni yıl öncesinde üç aylık Spotify Premium paketini 0,99 TL’den sunuyor.

Dünyada olduğu gibi ülkemizin de en popüler müzik stream servisi olan Spotify,yeni yıl kampanyasını başlattı. Daha önce kredi kartı bilgilerini sağlamamış ya da 30 günlük deneme paketi kullanmamış yeni Spotify Premium kullanıcıları için üç aylık paket sadece 0,99 TL’den sunan firma, 21 Ekim 2017 itibariyle aktif hesabı olmayan eski Spotify Premium kullanıcıları için üç aylık paket, tek paket fiyatına, yani 13,99 TL’den sunacak.

Özellikle ülkemizde yükselişe geçen Turkcell’in satın aldığı Fizy benzeri hizmetlere karşı da yeni kitle edinmek isteyen Spotify, kampanyayı 31 Aralık 2017 tarihine kadar kayıt yaptıran ve kampanya şartlarına uygun olan kullanıcılar için geçerli kılıyor. Eğer bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız buradaki bağlantıdan üye olabilirsiniz.