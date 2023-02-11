Ülkemizde deprem gerçeğini en acı şekilde yaşarken Spotify’ın herhangi bir açıklama yapmaması ve vurdumduymaz tavırları birçok kullanıcının dikkatini çekti. Hidra bu durum karşısında oldukça tepki gösterdi. Bu durum karşısında Spotify’ı protesto etmek isteyenler için Spotify yerine kullanabileceğiniz üç uygulamayı sıraladık.

Deezer

Listenin en başında Deezer yer alıyor. Deezer 22 Ağustos 2007 tarihinde kuruldu. Eylül 2013’ten beri de 182 ülkede kullanılabiliyor. Bu ülkelerin içinde Türkiye de bulunuyor. Deezer; zengin kitaplığı, Hi-Fi ses desteği ve podcast zenginliği ile öne çıkıyor. Ülkemizde özellikle ses kalitesi olarak hizmet veren en iyi uygulamalardan bir tanesi Deezer. Deezer akıllı telefonda dört, bilgisayarda üç farklı ses kalitesine sahip:

Mobilde Ses kalitesi Temel Standart Yüksek Kalite Yüksek Doğruluk Bit hızı 64kb/s 128kb/s 320kb/s 1411kb/s Format mp3 mp3 mp3 FLAC

Masaüstünde Ses kalitesi Standart Üstün Yüksek Doğruluk Bit hızı 128kb/s 320kb/s 1411kb/s Format mp3 mp3 FLAC Hi-Res uyumlu telefonunuz veya kulaklığınız varsa mükemmel ötesi ses kalitesinin keyfine Deezer ile varabilirsiniz. Deezer Premium ülkemizde iki farklı plan ile hizmet vermekte: Bireysel Plan: 22.99 TL / ay

Aile Planı: 34.99 TL / ay Apple Music Listenin ikinci sırasında Apple Music yer alıyor. Apple Music 8 Haziran 2015’te tarihinde duyuruldu. 30 Haziran 2015’te de 100’ün üzerinde ülkede kullanıma sunuldu. Bu ülkelerin içinde Türkiye de bulunuyor. Firmanın yaptığı açıklamaya göre Eylül 2016 itibarıyla Apple Müzik, 17 milyon aboneye ulaştı. Apple Music kaynaklı bilgiye göre uygulama Apple Lossless Audio Codec (ALAC) adı verilen kendi kayıpsız ses sıkıştırma teknolojisine sahip. Apple Music kataloğunun tamamı, AAC’ye ek olarak 16 bit/44,1 kHz (CD Kalitesi) ile 24 bit/192 kHz arasında değişen çözünürlüklerde ALAC kullanılarak kodlanıyor. Fiyatlandırma tarafında Apple Music’in üç farklı fiyatlandırması bulunuyor: Öğrenci: 9,99 TL / ay

Bireysel: 19,99 TL / ay

Aile: 29,99 TL / ay YouTube Music Listenin üçüncü ve son uygulaması YouTube Music. Uygulama 12 Kasım 2015 tarihinden beri hayatımızda. YouTube Music ​düşük seçeneğinde 48 Kb/sn, normal seçeneğinde 28 Kb/sn yüksek seçeneğinde 256 Kb/sn ses kalitesi sunuyor. YouTube Music ülkemizde dört farklı plan ile kullanıma sunuluyor: Öğrenci: 10,49 TL / ay

Bireysel: 20,99 TL / ay

Bireysel: 229,99 TL / yıl

Aile: 34,99 TL / ay Öğrenci planı satın almak isteyen öğrencileri bir konuda uyarmak lazım. Uygulamalar sadece üniversite öğrencilerine öğrenci planı sunuyor. Lise ve daha alt öğrencilerin bireysel planı tercih etmesi gerekiyor.