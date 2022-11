Spotify’ın 2022 Wrapped yayınlandı. Android ve iOS kullanıcıları için mevcut olan akış uygulaması ile kullanıcılar yıl boyunca en çok dinlenen sanatçıları, şarkıları, albümleri ve podcast’leri kontrol edebilirler.

Spotify, yenilikle birlikte Ses Kişiliğiniz adlı yeni bir özelliği de kullanıma sunuyor. 16 kişilik tipine ayrılan ve kullanıcı eğilimlerine dayanan araç, kullanıcının müzik zevki hakkında ayrıntılar sunuyor.

Bu yılki bir diğer yeni özellik ise kullanıcının gün boyunca müzik zevkindeki farklılıkları gösteren Your Day in Audio kaynağı. Her iki araç da yalnızca Spotify’ın uygulamasında mevcut ve bunları kullanmadan önce güncellenmesi gerekiyor.

Spotify Wrapped 2022, platformda dinlenen sanatçıları, türleri, şarkıları, podcast’leri ve dakikaları bir araya getiriyor. Özel Wrapped sayfasında kullanıcılar ayrıca favori sanatçıların yaklaşan etkinliklerini ve gösterilerini uygulama üzerinden kontrol edebilecekler.

Geçen yılki başarısını tekrarlayan platform, 40.000’den fazla sanatçının video mesajlarını da hayranlarıyla buluşturuyor. Her kullanıcı yaklaşık on video görmelidir, böylece hizmet bunları toplu olarak göndermez ve kullanıcı deneyimini bozmaz.

Spotify Retrospective 2022, Android ve iOS’taki akış uygulamasında mevcuttur, ancak Web sürümünden de kontrol edilebilir ve mobil cihazlarda aynı doğrudan bağlantı üzerinden erişilebilir.

Hizmette 2022 yılı için yeni bir özellik de geçmişe dönük bilgilerin WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger’da doğrudan mesajla ve hikaye olarak paylaşabilecek.

Hayranların yanı sıra, sanatçılar ve podcast yaratıcıları da Spotify’da kendi Retrospective 2022’lerini kontrol edebilecekler. Bu sayede platform kullanıcılarının materyallerle nasıl etkileşime geçtiğini ve bu yıl en çok neleri dinlediklerini kontrol etmek mümkün. Araç, Sanatçılar için Spotify ve Podcast Yayıncıları için Spotify’da kullanılabilir.

Spotify 2022 Türkiye en çok dinlenenler

2022’de Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçısı UZI oldu. En çok dinlenen şarkı ise Bi Tek Ben Anlarım (KÖFN) oldu. Aynı şekilde en çok dinlenen albüm ise yine UZI’nin El Chavo albümü oldu. 2022’de Spotify’dan en çok dinlenen kadın sanatçısı koltuğunda ise Sezen Aksu yer aldı. Türkiye’nin 2022’de en çok dinlediği grup ise Duman oldu.

Spotify 2022 Özeti veya Spotify Wrapped 2022 yalnızca mobil cihazlar üzerinden Spotify uygulaması aracılığıyla erişilebiliyor. Siz de uygulamaya girerek kendi 2022 yılı özetinizi görebilirsiniz.

Dünyada En Çok Dinlenen Sanatçılar

Bad Bunny Taylor Swift Drake The Weeknd BTS

Dünyada en çok dinlenen şarkılar

“As It Was”, por Harry Styles “Heat Waves”, por Glass Animals “STAY (with Justin Bieber)”, por The Kid LAROI “Me Porto Bonito”, por Bad Bunny “Tití Me Preguntó”, por Bad Bunny

Dünyada en çok dinlenen albümler

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny Harry’s House, por Harry Styles SOUR, por Olivia Rodrigo =, por Ed Sheeran Planet Her, por Doja Cat

Dünyada en çok dinlenen podcast’ler

The Joe Rogan Experience Call Her Daddy Anything Goes with Emma Chamberlain Caso 63 (todos os idiomas, incluindo Paciente 63) Crime Junkie