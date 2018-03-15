Spotify sesli arama özelliği üzerinde çalışıyor

Spotify sesli arama özelliği şu sıralarda ufak sayıda kullanıcıya sunulan yeni bir özellik. Tamamen farklı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan sesli arama özelliği ile “Haftalık Keşfimi Çal” ya da “Araba yolculuğu listemi çal” şeklinde komutlar verebileceksiniz. Spotify uygulamasını açtıktan sonra mikrofon tuşuna basarak aktif ettiğiniz sesle arama özelliği Google Asistant’tan farklı olarak doğrudan müziği aramaya odaklı olduğu için daha hızlı ve rahat sonuç veriyor. Eğer “OK Google” diyerek Spotify üzerinden müzik açmaya çalışmadıysanız, bir deneyin ve bahsettiğimiz noktayı daha iyi anlayın.

Spotify sesli arama özelliğine sahip akıllı hoparlör iddiası

Bu özellik Twitter kullanıcısı Hunter Owens tarafından ortaya çıkarıldı. Attığı tweet içine ekran görüntüsü de koyan Owens’ın paylaşımı yanında Spotify temsilcisi de Tech Crunch’a “…şu an için test aşamasında.” açıklamasını yapmış. Dahası Tech Crunch’a göre eğer bu özellik başarılı olursa firmanın bunu, sizlere geçtiğimiz haftalarda belirttiğimiz olası “akıllı hoparlörü” üzerinde de uygulayabilirmiş.

I spy @Spotify laying the foundation for a smart speaker… pic.twitter.com/n1slxIFUNA — Hunter Owens (@owens) 14 Mart 2018

Hali hazırda sesli arama özelliği bulunan ve Spotify uygulaması ile uyum içinde çalışan Amazon Echo ve Google Home cihazlarının yanına bakalım Spotify kendi hoparlörünü getirecek mi? Nitekim, Spotify sesli arama özelliği kendi veri tabanındaki müziklere odaklanacağı için belli bir şarkının yanında, kişisel listenizi, sevdiğiniz radyoyu veya daha spesifik komutları gerçekleştirmek konusunda diğerlerinden daha başarılı olacaktır. En azından biz öyle umuyoruz.