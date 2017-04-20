Spotify Öğrenci Programını Türkiye Dahil 33 Ülkeye Daha Genişletti

Spotify öğrenciler için indirimli paralı üyelik programını 2014 yılında başlatmıştı ve o yıldan beri sadece sayılı ülkelerde bu özellik bulunuyor.

Spotify’ın indirimli premium programı sadece Amerika, İngiltere ve Almanya’da bulunuyordu ancak Avrupa, Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika’dan toplamda 33 ülkeye açıldı.

Ülkemizde de başlayan programda öğrenciler aylık 6.99₺’ye premium özelliklerinden yararlanabiliyor. İndirim öğrencilerin aktif öğrencilik süreleri boyunca devam edebiliyor. Apple Music’in de benzer bir özelliği Afrikalı öğrenciler için bulunuyor.

İşte öğrencileri çin premium servisin aktif olduğu ülkeler;