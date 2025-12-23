Spotify, küresel ölçekte yankı uyandıran ciddi bir iddia ile gündemde. Dünyanın en büyük müzik akış platformlarından biri olan uygulamada yer alan milyonlarca parçanın yasa dışı yollarla ele geçirildiği ve ücretsiz olarak paylaşıma açıldığı öne sürülüyor. Peki Spotify hacklendi iddiasının detayları neler?

Spotify hacklendi! Milyonlarca şarkı internete sızdı!

Spotify cephesinde konuşulanlara göre Anna’s Archive isimli bir grup, platformdaki müzikleri sistematik şekilde tarayarak yaklaşık 300 TB büyüklüğünde dev bir veri seti oluşturdu. Bu arşivin torrent üzerinden yasa dışı biçimde dağıtılmaya başlandığı iddia ediliyor. Şirket, Android Authority’ye yaptığı açıklamada yetkisiz bir erişimin tespit edildiğini doğrularken, olayın halen soruşturma aşamasında olduğunu belirtti.

Spotify, sızdırılan içeriğin doğrudan kullanıcı hesaplarından değil, herkese açık meta verilerin kazınması ve DRM korumasını aşmaya yönelik yasa dışı yöntemlerle elde edildiğini ifade ediyor. Şirket, bu sürecin platformun temel altyapısını ihlal etmediğini savunsa da ortaya çıkan veri boyutu iddiaların ciddiyetini artırıyor.

Şirketten sızdırıldığı öne sürülen arşivin yaklaşık 86 milyon ses dosyasını kapsadığı belirtiliyor. Bu rakam, platformdaki toplam müziklerin yaklaşık %37’sine denk gelirken, ilginç bir şekilde toplam dinlenmelerin %99,9’unu temsil ediyor. Dosyaların büyük bölümü OGG Vorbis 160 kbps formatında korunurken, neredeyse hiç dinlenmeyen bazı parçaların 75 kbps’e düşürüldüğü aktarılıyor.

Spotify sızıntısının yalnızca müzik dosyalarıyla sınırlı kalmadığı da iddialar arasında. Yaklaşık 256 milyon satırlık meta verinin SQL tabanlı veritabanları hâline getirildiği, şirket API’sinin neredeyse birebir biçimde yeniden oluşturulduğu ve 186 milyon benzersiz ISRC kaydının bu arşive dâhil edildiği öne sürülüyor. Albüm bilgileri, sanatçı detayları ve kapak görsellerinin de bu veri setinde yer aldığı ifade ediliyor.

