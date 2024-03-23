Spotify, milyonlarca kullanıcının sevdiği müzik ve podcastlerle etkileşimde bulunma şeklini değiştirecek yeni bir özellik duyurdu: Miniplayer. Bu özellik, Spotify Premium aboneleri için macOS ve Windows işletim sistemlerinde kullanılabilecek ve kullanıcılara daha sezgisel ve pratik bir deneyim sunacak.

Miniplayer adından da anlaşılacağı gibi, kullanıcıların müzik ve podcastlerini kontrol etmelerini sağlayacak küçük bir arayüz sunuyor. Artık bir parçayı hızlıca atlamak, ses seviyesini ayarlamak veya tekrar modunu değiştirmek isteyen kullanıcılar, Spotify ana penceresine geçmek zorunda kalmayacaklar. Bunun yerine, Miniplayer aracılığıyla bu işlemleri kolayca gerçekleştirebilecekler.

Miniplayer, farklı boyut ve şekillerde özelleştirilebilir. Kullanıcılar, kare, dikdörtgen veya şık bir çubuk olarak tercih ettikleri şekle göre Miniplayer’ı dönüştürebilirler. Ayrıca, Spotify’ın bu özelliği hem müzik hem de podcastler için destekleyeceği belirtiliyor, böylece kullanıcılar ses akışı deneyimlerini tamamen kapsamlı bir şekilde yönetebilecekler.

Özellikle, video podcast’leri resim içinde resim modunda izleme ve video oynatıcının boyutunu ayarlama gibi ek kontroller de sunuluyor. Miniplayer’ı kullanarak sanatçı adına, şarkı adına veya albüm kapağına tıkladığınızda, sizi doğrudan ilgili içeriğe götürebileceğiniz belirtiliyor.

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Bununla birlikte, Miniplayer’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, diğer uygulamaların üzerinde yüzebilmesidir. Bu, kullanıcıların ses akışlarını yönetirken başka uygulamalarda çalışırken de rahatlıkla erişebilecekleri anlamına geliyor.

Firma, bu yeni özelliğiyle, PC kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak ve rekabetin artmasıyla birlikte müşteri memnuniyetini artırmak için adımlar atıyor. Miniplayer, Spotify’ın sürekli gelişen ekosisteminin bir parçası olarak öne çıkıyor ve kullanıcıların müzik ve podcastlerle etkileşimini daha da kolaylaştıracak gibi görünüyor.