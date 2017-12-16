Spotify, Android Uygulaması İçin Yeni Bir Arayüz Tasarlıyor.

Popüler müzik servisi Spotify Android uygulaması için yeni bir arayüz tasarlıyor. Yeni tasarımda daha az sekme ve daha sade bir yapı olacak.

Spotify Dünya genelinde 60 milyonu aşan kullanıcı sayısıyla müzik servisi Android kullanıcıları için tasarımını yeniliyor. iOS uygulamasıyla neredeyse aynı tasarıma sahip olan Spotify Android uygulaması yeniliklerle gelmeye hazırlanyor.

Bir Google+ kullanıcısının paylaştığı görsellerde ilginç değişiklikler bulunmakta.

Oynatma,arama ve ana ekranda yapılan değişikliklerde sadelik mümkün olduğunca ön plandayken oynatma ekranında tam ekran albüm kapağı güzel bir görünüm oluşturuyor. Eski tasarımda ekranın alt tarafı 5 düğmeden oluşurken yenilenen tasarımla bu seçenekler 3’e düşmüş. Arama kısmı ise gözat bölümüyle birleştirilerek farklı tür ve ruh hallerine uygun öneriler sunacak sekmelerle donatılmış. Bu öneriler dinleme geçmişinize göre şekillenmekte.

“Çalma listeleri” ekranında da yeni bir görünümü ve yeri var. “Kitaplık” sekmesine gömülmek yerine çeşitli çalma listelerini listeleyen ayrı bir sekme olarak bulunmakta. Bu sekmenin yeni görünümü kesinlikle daha sade ancak bu sadelik daha az çalma listesi görüntülenmesine sebep olmakta.

Arayüz tasarımındaki değişiklikler bunlarla sınırlı olmayıp beğendiğiniz şarkılar bölümü ve diğer bölümlerde elden geçirilmiş fakat uygulama henüz yayınlanmadığı için daha fazla içeriğe ulaşamıyoruz. Güncellemenin en kısa zamanda yayınlanmasını beklemedeyiz.