Spotify Android simgesi değişti. Spotify, Android kullanıcılarına yönelik önemli bir güncelleme yaparak uygulama simgesindeki siyah kenarlığı kaldırdı ve klasik simgeyi geri getirdi. Bu güncelleme, 2019 yılında yapılan değişiklikle simgenin etrafında siyah bir kenarlık eklenmesinden beş yıl sonra geldi. Spotify Android ikonu 5 yıl sonra güncellendi.

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Uzun süre boyunca Spotify Android uygulamasının simgesi, şirketin logosunu tam olarak içeren bir daireydi, ancak uyarlanabilir simgeler uğruna bu tasarım değiştirilmiş ve siyah kenarlıklar eklenmişti. O siyah kenarlıklar nihayet kaldırıldı.

En son güncelleme olan v8.9.44.368 ile Spotify Android uygulamasının simgesineki siyah kenarlığı kaldırdı ve logosunun tam alanı kaplayacak şekilde görünmesini sağladı. Bu yeni tasarım, özellikle Pixel gibi dairesel simge şekline sahip cihazlarda belirgin bir şekilde görünüyor. Hem temasız hem de temalı simgelerde çalışıyor olsa da, temalı sürüm diğer simgelerle pek uyumlu değil, özellikle aydınlık modda.

Uyarlanabilir simgelerin Android’den neredeyse tamamen kaybolmasıyla birlikte, Spotify bu simge değişikliğiyle kullanıcılardan olumlu geri bildirimler almayı hedefliyor. Ancak, bu değişiklik sadece dairesel simgeler kullanan cihazlarda geçerli.

Örneğin, Samsung Galaxy gibi farklı simge şekilleri kullanan cihazlarda, simge gerektiğinde siyah kenarlığı geri getiriyor. Kullanıcıları, uyarlanabilir simge şekillerini kullanmaya devam eden cihazlarda yeni simgenin daha kötü göründüğünü ve alternatif şekillerin garip siyah kenarlıklara sahip olduğunu belirtiyor.

Bu güncelleme, Spotify’ın kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik adımlarından sadece biri. Kullanıcıların cihazlarındaki uygulama simgelerinin daha uyumlu ve estetik görünmesi, genel kullanım deneyimini olumlu yönde etkileyebilir. Spotify, bu tür güncellemelerle kullanıcılarının memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Spotify Android uygulamasının simge değiştirmesi geç kalmış bir yenilik denebilir.

Spotify’ın bu güncellemesi, Android kullanıcıları için uygulama simgesinde daha temiz ve modern bir görünüm sunarken, uygulamanın genel estetiğini de iyileştiriyor. Siyah kenarlığın kaldırılması, özellikle dairesel simgeler kullanan cihazlarda önemli bir fark yaratıyor ve kullanıcıların uygulama simgeleri arasında daha tutarlı bir görünüm elde etmelerine yardımcı oluyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Spotify ikonu nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!