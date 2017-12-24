Speedtest’in Mobil Uygulaması Güncellendi!

Özellikle 4G bandına geçiş sürecimizde Türkiye’de bir anda popülaritesini arttıran Speedtest, mobil uygulamasında güncellemeye gitti.

İnternet hız testi denildiğinde ilk akla gelen uygulama olan Speedtest, mobil uygulamasında güncellemeye gitti. İlk olarak iOS kullanıcılarına uygulanan yenilik ile siyah tonlarına bürünen uygulama aynı zamanda servis sağlayıcınıza da oylama yapabilmenizi sağlayacak. Böylece ileride sunacağı sonuçlar ile hangi servis sağlayıcısı ne kadar hız sunuyor gibi verilern yanı sıra kullanıcıların da ne kadar memnun olduğunu da göreceğiz.

iOS tarafında 4.0.0 sürümüne güncellenen Speedtest, ilerleyen dönemde Android tarafında da benzer tasarım ile gelecektir. Eğer siz de Speedtest’i deneyimlemek ya da yenlemek istiyorsanız buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.