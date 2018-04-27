Spectacles v2.0 çıktı!

Spectacles v2.0 modeli; daha iyi fotoğraf ve video çekme kabiliyetleriyle birlikte sunuldu. Tasarım ise ilk model olan Spectacles‘a göre pek değişmiş değil.

Spectacles v2.0 neler sunuyor?

150 dolarlık satış fiyatıyla orijinal modelden 20 dolar daha pahalı fiyata satılacak olan gözlük artık daha hafif, ince ve su sıçramalarına karşı dayanıklı yapıda. Direkt olarak Snapchat uygulamasına fotoğraf ve video göndermek için tasarlanan gözlük ile 1216 x 1216 çözünürlüklü 10 saniye ve 30 saniye video çekilebiliyor. Fotoğraflar ise 1642 x 1642 çözünürlüğünde.

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Yeni modelde daha iyi ses kaydı için ikinci bir mikrofona da yer verilmiş. İçerikler ise Ad-Hoc Wi-Fi üzerinden akıllı telefona öncekine oranla 4 kat daha hızlı bir şekilde aktarılıyor. Gözlüğün içerisinde 150 video veya 3,000 fotoğraf çekebilecek kadar alan yer alırken batarya kapasitesi tek bir şarjla yaklaşık 70 video çekebilmenize olanak tanıyor. Gözlük ile beraber gelen şarjlı kılıf, gözlüğü 4 kez şarj edebiliyor. Snap şirketinin ilk model olan Spectacles’tan yaklaşık 40 milyon dolar kaybettiğini düşünürsek, ikinci versiyonun çıkarılması cesur bir hamle.

Son olarak gözlüğün ilk etapta ABD, Kanada, Fransa ve İngiltere’de satışa çıkacağını ve ardından Belçika, Finlandiya, İtalya, İrlanda, Hollanda, Norveç ve Polonya’da 3 Mayıs itibarıyla satışa sunulacağını belirtelim.