SpaceX Büyük Kazadan Sonra Fırlatma Rampasına Geri Dönüyor

Geçtiğimiz Eylül ayında SpaceX’in Falcon 9 roketi fırlatma rampasında havaya uçmuştu ve o olaydan sonraki ilk fırlatmanın tarihi belli oldu.

SpaceX tarafından yapılan resmi açıklamaya göre fırlatma 8 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Ayrıca açıklamada bir önceki kazanın raporları da yer aldı. Bu rapora göre talihsiz kazanın sebebi kırık karbon fiberin süper soğuk oksijenin alev almasına sebep oldu. Ayrıca benzeri bir kazanın tekrarlanmaması için gerekli düzeltmelerin yapıldığı belirtildi.

1 Eylül tarihinde Florida, Cape Canaveral’da gerçekleşen kazadan sonra şirketin fırlatma yapmasına izin verilmemişti. Kaza roketin fırlatma öncesi gerçekleştirilen sıradan bir ateşleme testi yapılacağı sırada yakıt tankı doldurulurken meydana gelmişti. Falcon 9’un uzaya taşıyacak olduğu iletişim uydusu ateş topuna dönmüştü.

Bu kaza sonrasında kazaya neden olan problemi bulmak için SpaceX, Federal Aviation Administration, Nasa, National Transportation Safety Board ve US Air Force bir araya geldi. Ekip neredeyse 3000’den fazla bilgiyi inceleyerek kazaya neyin neden olduğunu araştırdı.