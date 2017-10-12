Facebook’tan Spaces’e 360 Derece Canlı Video Özelliği!

Ekleyeceği 360 derece canlı video ve gelişmiş araçları ile Facebook gerçekten de uygulamayı ne kadar kullanmamızı istediğini bir kez daha vurgulamış oldu.

Facebook, bu senenin başlarında çıkarttığı Spaces uygulaması ile VR dünyasına sosyal hayatlarımızı da katabilmemizi sağlamıştı.

Spaces, kendinizi animasyondan oluşan bir avatara dönüştürmenizi ve daha sonra arkadaşlarınız veya aileniz ile sanal olarak vakit geçirmenizi, fotoğraflar ve videolar paylaşmanızı sağlayan bir uygulama. Çok geniş bir içeriğe sahip olan Spaces, arkadaşlarınız ile sanal bir selfie çubuğu ile selfie çekinmenizi bile sağlayabiliyor.

Gelecek güncelleme ile 360 derece canlı video kaydı yapabilecek ve sanal olarak arkadaşlarınız ile aynı ortamda bulunabileceksiniz. Son olarak Spaces’ı sanal bir “hangout” ortamı uygulamasına dönüştürmek isteyen Facebook, gelecekte kendi uygulaması üzerinden 3D gönderiler oluşturabileceğiniz, normal bir masaüstünden bu gönderileri 3D görüntüleyebilirken aynı zamanda da VR ile bu gönderileri elinize alıp inceleyebileceğiniz bir sistemi de hayata geçirecek.

