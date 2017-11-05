Sosyal Medyanın Yeni Uğraşı: Animoji Karaoke

3 Kasım itibariyle iPhone X resmen satışa çıktı. Telefonu satın alan binlerce kullanıcı ise internet dünyasının yeni popüler içeriğini ortaya çıkarmış oldu.

Bildiğiniz gibi fiyatıyla ülkemizde tepe noktasına oturan iPhone X, ilk parti satış ülkelerinde 3 Kasım tarihinde satılmaya başlandı. Bu süreçte iPhone X alan binlerce kullanıcı ise Face ID, Animoji vb iPhone X yeniliklerine göz atıyordu. Emojilerin sizin yüz hareketlerinizi ve konuşmanızı taklit etme olayı diyebileceğimiz Animoji ise şu anda sosyal medyanın gündeminde.

Queen’in efsanevi şarkısı Bohemian Raphsody’e yapılan karaoke ile başlayan bu akım, YouTube’da birçok farklı şarkıya animoji üzerinden karaoke yapılmasıyla yola devam ediyor.

Bakalım başka hani şarkılara animoji karaoke çalışmaları yapılıyor olacak.