Sosyal Medya İşinize Nasıl Fayda Sağlar?

Web sitenizi başarılı kılmak için kullanabileceğiniz bazı yöntemler mevcut. Tahmin ettiğiniz gibi bu yöntemlerin başında “sosyal medya” geliyor. Son 20 yıl içerisinde dünyanın dinamikleri, internet nedeniyle önemli ölçüde değişti. Ne de olsa; sosyal medya, son 20 yılın en önemli bilişim buluşlarından biri konumunda. Facebook ve Twitter gibi uygulamalar kendilerini akıl edemeyeceğimiz düzeyde geliştirdi. Bu nedenle bir internet operasyonu yönetiyorsanız ve firmanızı başarılı kılmak istiyorsanız ilk başvuracağınız merci de sosyal medya olacaktır. Şahsınıza ait sosyal medya hesaplarına sahip olduğunuza eminiz ancak başka avantajlardan faydalanmanızı da öneririz.

Sosyal medya hesapları bedavadır

İşinizi kurma aşamasındasınız ve doğal olarak şirketiniz istenen karları sunmuyor. Bu şartlar altında paralı reklamcılığa yönelmeniz olasılık dışı kalıyor. Tam da bu nedenler yaratıcı olmak zorundasınız; zira harcayacağınız her kuruş hayati önem taşıyor. Bu nedenle, sitenizi tanıtmak için sahip Facebook veya Twitter hesabı oluşturmak en mantıklısı. Lakin sosyal medyanın iş dünyasında nasıl işlediği konusunda tam anlamıyla fikir sahibi olmayabilirsiniz ve çalışmalarınızın nasıl yürütüleceği konusunda emin olmayabilirsiniz. Bu durumda düşük bütçeyle bir sosyal medya hesabı danışmanı ile anlaşmak makul olabilir.

Dünyadaki herkese ulaşabilirsiniz

Sosyal medya, dünya çapında bir fenomendir. Ancak özellikle dikkate almanız gereken bir gerçek var: İşletmenizi bir bir blog’da tanıtmak sadece belirli noktalara hitap etmenizi sağlar. Sosyal medyadaki olasılıklar ise sınırsızdır. Zira altyapı dünyanın tüm ülkelerinde kullanılır. Yani yabancı işletmelerle iş yapma imkanınız doğar. Ne de olsa gelecekte genişlemek ve yabancı bir ülkede işletme kurmak isteyebilirsiniz. Sosyal medya sayesinde, söz konusu ülkelerde ürünlerinize dair olumlu olumsuz tepkilere şahit olabilirsiniz ve gelecek için sağlam temeller kurabilirsiniz. E-posta reklam uygulamaları da yeni müşteriler çekmek için mükemmel bir yöntemdir.

Müşterilerinizle doğrudan iletişim kurabilirsiniz

E-posta pazarlama taktikleri hoş olabilir ancak sosyal medyada da tanıtım mesajları göndermekten çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca ürünlerinizi satın almayı düşünen insanlarla doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Her tür geri-bildirim işiniz için artı konumundadır. Üstelik müşterilerinizden bazı tavsiyeler bile alabilirsiniz. Bu nadiren rastlanan bir lütuftur. Ne de olsa ilk aşamada bir çağrı merkezi kuracak konuma sahip değilsiniz.