Sony’nin Çift Kameralı Telefonuna Ait Detaylar Ortaya Çıktı!

Sony tarafında ilk defa göreceğimiz çift kameralı telefonu Avenger kod adıyla GFXBench’te ortaya çıktı.

Özellikle mobil kamera teknolojilerinde neredeyse her markaya sensör sağlayarak büyük bir hegamonya kuran Sony, son dönemlerin popüler çift kamera kullanma alışkanlığını kendi bünyesine getiriyor. GFXBench’te ortaya çıkan Sony H3213 Avenger kod adlı telefon, çift kamera kullanan ilk Sony Xperia cihazı olacak gibi görünüyor.

Ancak Sony yine farklı davranarak çift kamerayı ön kamera tarafında kullanacak olan H3213, kod adına bakılacak olursa XA Ultra tarzı cihazlardan olacak. Benchmark testinde ortaya çıkan detaylara göre Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkan telefon, Qualcomm Snapdragon 630 ile geliyor.

Ayrıca 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı, 21 MP ön ve 15 MP + 7 MP çift ön kamera detaylara sahip olacağı görülen yeni Xperia cihazında ön kamerada 4K UHD video desteği de olacak. Full HD 6 inç ekran ile devasa bir boyut beklenen telefon en geç MWC’de ortaya çıkacaktır.