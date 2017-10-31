Sony, Full Frame aynasız fotoğraf makinesi yelpazesinin etkileyici yeni üyesi α7R III’ün (model ILCE-7RM3) çıkışını duyurdu.

Full Frame aynasız model, 42.4 MP Yüksek Çözünürlük ve saniyede 10 kare kesintisiz çekim ile hızlı ve hassas AF performansını tek bir kompakt gövdede bir araya getiriyor. İşte yeni modelin genel özellikleri:

Gelişmiş Görüntü İşleme özellikli 35mm Full Frame 42.4 MP Arka Aydınlatmalı Exmor R™ CMOS Görüntü Sensörü

İster Sessiz Çekim isterse Mekanik Deklanşör ve tam Otomatik Odaklama/Otomatik Pozlandırma izleme özelliği ile saniyede 10 kareye kadar Kesintisiz Çekim

Görüntü alanının yüzde 68’ini kapsayan 399 aşama algılamalı AF noktası, 425 kontrast AF noktası ve yaklaşık 2 kat daha etkili Göz AF

5.5 adım deklanşör hızı avantajı ile 5 eksenli optik gövde içi görüntü sabitleme

tam piksel okumalı ve piksel gruplaması olmadan yüksek çözünürlüklü 4K video çekimi

Güncellenmiş otomatik odaklama, çift SD kart yuvası, daha uzun pil ömrü,

SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ terminali

652 gram ile kompakt, hafif gövde

Ayrıca Sony, uzun süredir beklenen FE 400mm F2.8 GM OSS Süper Telefoto lensin geliştirmeye başlandığını ve 2018 yılı yaz aylarında piyasaya çıkışının hedeflendiğini de duyurdu. Fakat yeni FE 400mm F2.8 GM OSS Süper Telefoto Lens ile ilgili diğer detay ve teknik özellikler daha sonra duyurulacak.