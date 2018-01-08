Sony’den Xperia XA2, XA2 Ultra ve Xperia L2 Geldi!

Sony’den iyi kamera teknolojisine ve iyi bir performansına sahip 3 yeni orta sınıf akıllı telefon geldi; Xperia XA2 Ultra, Xperia XA2 ve Xperia L2.

Sony Mobile, günümüzde popüler olan süper orta sınıf yelpazesini Sony kamera teknolojisi ile harmanladığı, zarif tasarımı ve performansı ile öne çıkan en son üyeleri Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra’yı tanıttı.

Sony Xperia XA2

Xperia XA2’nin güçlü 23MP arka kamerası, loş ışıkta net fotoğraflar çekmek için ISO 12800 hassasiyet ile Sony’nin büyük 1/2.3” Exmor RSTM mobil görüntü sensörüne sahip. Renk ve netlik ile çekim yapmanıza imkan veren 4K video kayıt özelliğine sahip olmanın yanı sıra, aksiyon ve hareketlerin dramatize edilmesi için 120fps yavaş çekim video kayıt özelliğini de içinde barındırıyor.

Daha parlak, net ve renkli 5.2 inç Full HD ekran, uçtan uca çerçevesiz tasarımla geliyor. Arka panele dahil edilen parmak izi sensörü barındıran cihaz, 3,300 mAh pil ve Qualcomm Snapdragon 630 barıdnırıyor. Akıllı şarj teknolojilerinden Smart Stamina gün boyunca kullanımı artırırken Battery Care ve Qnovo Adaptive Charging ise pilin zaman içinde sağlığını korumasını sağlıyor. Ayrıca, sadece birkaç dakikalık şarj ile saatlerce kullanım için hızlı şarjı da destekliyor.

Sony Xperia XA2 Ultra

Özellikle selfie için tasarlanan Xperia XA2 Ultra, her ikisi de ön flaşa sahip Optik Görüntü Sabitleme özellikli 16MP ve 120° süper geniş açılı 8MP çift ön kamera sunuyor. Xperia XA2 ile aynı 23 MP arka kamera modülü ile büyük 1/2.3” Exmor RSTM mobile sensör, loş ışıkta daha iyi çekimler için ISO 12800 hassasiyet özelliğine sahipken, 4K video kayıt ve 120fps yavaş çekim özelliği de sağlıyor.

6 inç Full HD akıllı telefon ekranına, geniş ve doğru renk yelpazesine sahip olan akıllı telefonu Xperia XA2, güçlü ve dayanıklı Corning Gorilla Glass camı ile geliyor. Parmak izi sensörünün yanı sıra 3.580 mAh pil, Qualcomm Snapdragon 630 gibi detaylara sahip olan cihaz, XA1 modeline birçok yenilik eklenmiş hali olarak geldi.

Sony Xperia L2

Xperia L2’nin 5.5 inçlik geniş HD ekranı ve 3.300 mAh batarya ile gelirken, 120° süper geniş açılı 8MP ön kamera selfie’ler için tasarlanmış. 13MP F2.0 arka kamera ise net ve canlı mobil fotoğrafları güvence altına alıyor. Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra, yansıtıcı yüzeye ve yuvarlak hatlı bir tasarıma sahipken kilidin açılması da arka parmak izi sensörü üzerinden tek dokunuşla gerçekleşiyor.

Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra, Android 8.0 Oreo, Xperia L2 ise Android 7.1.1 Nougat ile piyasaya sürülecek.