Sony’den Destiny 2 tasarımlı PlayStation 4 ve DualShock 4’ler geliyor.

Sony yeniden şık tasarımlı bir PlayStation 4 hazırlıyor.

Dönem dönem PlayStation 4 için belli oyunlara özel konsol tasarımları ve özellikle DualShock 4 kolları Sony tarafından üretiliyor. İşte yine böyle bir tasarımla yeni PlayStation 4’ler bizlere geliyor.

Sony’nin yaptığı duyuruya göre PlayStation 4’ü için yeni kontrolör arayanlar yakın zamanda Destiny 2 tasarımlı DualShock 4’lere kavuşabilecek. Sınırlı sayıda üretilecek bu kontrolörler beyaz üzerine yaldızlı Destiny 2 logosuyla oldukça şık görünüyor. Açıklamaya göre Destiny 2 tasarımlı DualShock 4’ler eylül ayında İngiltere, Polonya ve Rusya’da satışa sunulacakmış. Geri kalan yerlerde de tahminimizce yakın tarihlerlerde raflara düşer.