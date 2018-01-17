Sony’den CES’te Odyofilileri Heyecanlandıracak Ürünler!

Sony, Dolby Atmos destekli SoundBarları, Hi-Fi kulaklıkları ve ses sistemleri ve Extra Bass hoparlörleri ile CES’te müzik tutkunlarını heyecanlandıracak ürünleri ile geliyor.

Sony, CES’te ilk olarak mobil tarafıyla start alkarak sırasıyla Xperia XA2, XA2 Ultra ve Xperia L2 cihazlarını lanse etmişti. Ancak bununla yetinmeyen firma, müzik tutkunlarının fazlasıyla dikkatini çekecek soundbar, kulaklık ve ses sistemleri ile dolu dolu geliyor. Dünyanın ilk Dolby Atmos desteğine sahip soundbar’ı ve müzik sistemi denilince birçok kişinin dikkatini çekecek MHC-V41D ve MHC-M60D gibi ürünleri ile şov yapan Sony, CES’te ses konusunda önemli gelişmeler sağladı.

Dünyanın Sanal, Üç Boyutlu Surround Ses Üreten ilk Dolby Atmos Sound Barı: HT-ZF9

Dolby Atmos özellikli premium HT-ZF9 Sound Bar’ı, sinematik sesi Sony’nin Sanal teknolojisiyle ilham veren, yeni bir seviyeye ulaştırarak evinize getiriyor. Sony’nin yeni Dikey Surround Motoru ile tavan hoparlörlerine ya da sesi yukarı yansıtan hoparlörlere ihtiyaç olmadan nefesinizi kesecek sanal üç boyutlu surround ses sunacak olan cihazın yanı sıra televizyonunuza zarif biçimde uyum sağlayan, ön 2 kanal hoparlörlere sahip HT-XF9000 Sound Bar’ını da piyasaya sürüyor. Bu 2.1 kanal bar, daha az sayıda hoparlöre sahip olsa da Dolby Atmos ve Dikey Surround Motoru’nun sinematik surround ses özelliklerini sunuyor.

HT-ZF9 Sound Bar’ı, Dolby Atmos ve DTS:X desteği ile gelirken, S-Force Pro Ön Surround teknolojisi ile birleşmesiyle stereo içeriği 7.1.2 kanal’ye çıkartabilen, dolayısıyla da ses yüksekliğini artıran kumanda panelindeki “dikey S” tuşu sayesinde sanal üç boyutlu sesi sunabiliyor. HT-ZF9 ise 4K HDR ve Dolby Vision’ın düz geçiş özelliğini de destekleyerek, orijinal görüntü kalitesinin Sound Bar’ından televizyona herhangi bir kalite, renk, netlik veya parlaklık kaybı olmaksızın doğrudan geçmesini sağlıyor. Ses tarafında ise USB kaynağından oynatmanın da yer aldığı Yüksek Çözünürlüklü Ses formatlarını destekliyor. Alternatif olarak, DSEE HX (Dijital Ses İyileştirme Motoru HX teknolojisi) sayesinde, Bluetooth ile mobil cihaza bağlanarak diğer müzik dosyalarının tadını Yüksek Çözünürlüğe yakın kalitede çıkarmak mümkün olacak.

Sony’nin Yeni 2.1 Kompakt Sound Barı: HT-SF20

Sony tarafından ortaya kurulan 2.1 kanallı kompakt soundbarı HT-SF200, dahili bir subwoofer’a sahip olmasının yanı sıra Dolby Digital kodekini de desteklemesi ile güçlü ve kaliteli bir ses üretiyor. S-Force PRO ön surround özelliğinin eklenmesi ile odanın dört bir yanını saran kablolar olmaksızın, hoparlörler ile çevrelendiğiniz hissini veriyor. SF200, HDMI ARC, Optik veya Bluetooth üzerinden televizyona kolay bağlanabilirlik özelliğinin avantajından yararlanıyor. Aynı zamanda, Bluetooth® teknolojisi ile diğer akıllı cihazlara kablosuz olarak bağlanabiliyor. Alternatif olarak, hızla bağlanıp anında bir şarkı çalmak istediğiniz anlarda, SF200, kolay çalma için bir USB cihazını bağlamanıza imkan veren kullanışlı bir USB giriş özelliğine de sahip.

Premium Ses Sunan Hi-Fi Kulaklık: MDR-1AM2

Sony MDR-1AM2 premium kulaklık sektörüne hızlı bir giriş yapıyor. Yüksek çözünürlüklü ses sicilini daha da genişleten MDR-1AM2 kulaklıklar, 100 kHz’a kadar frekanslarda çalma ile uyumlu ve tam bant genişlikli sesin tadını çıkarmanız için yeni geliştirilen 40mm HD sürücü biriminin yanı sıra her nüansın mükemmel şekilde yeniden üretilmesini destekleyen alüminyum kaplı likit kristal polimer diyaframlara sahip. 1AM2, ultra yüksek frekans aralığını destekleyen Fibonacci modeli ızgara ile birlikte iletimde sinyal kayıplarını azaltmak için gümüş kaplama OFC (oksijensiz bakır) de içeriyor. Signature Serisi MDR-Z1R kulaklıkları temel alan bu kulaklıklar, aynı ses yönünü takip ediyor.

Sony’nin Yeni Yüksek Güçlü Ses Sistemleri: MHC-V41D ve MHC-M60D

Sony, ayrıca yüksek güçlü ev ses sistemlerini piyasaya sürdü. Hepsi bir arada tarzındaki MHC-V41D ve 3 kutulu MHC-M60D yeni nesil teknolojiler ile üstün bir ses sunmaya hazırlanıyor. 41D modeli, interaktif özellikleriyle herkesi bir araya getirme becerisine sahip. İçerisindeki “Fiestable” uygulamasının yeni sosyal mesaj yazma butonu sayesinde bu ev ses sistemleriyle kolaylıkla kendi şovunuzu yapabileceğiniz belirtilirken, aynı zamanda “Parti Kralı” olarak tasdik edilip parti sıralamasına girebilirsiniz. Bu yeni sosyal medya sisteminde ne kadar çok parti yaparsanız, sıralamadaki yeriniz o kadar yüksek olacak. 50’ye kadar uyumlu sistemi birbirine bağlayabilen “Kablosuz Parti Zinciri” özelliği ile arkadaşlarınızın yanı sıra sesi de birbirine bağlayabilecek, aynı zamanda, çok cihazlı bağlantı aracılığıyla birkaç akıllı telefonu hoparlöre bağlayarak DJ yetkisinin elden ele geçmesini sağlayabilecek, partiye katılan farklı kişilerin en sevdikleri şarkıları kolaylıkla paylaşmasını mümkün kılabileceksiniz.

M60D ise yeni bir 3 kutulu model olarak karşımıza çıkıyor. Hoparlörler, yüksek güçlü amplifikatör ile gelişmiş bir ses basınç düzeyi elde ediyor. Sistemde aynı zamanda ortamı aydınlatmak için hoparlör ve ana ünite ışıkları da bulunuyor. Son olarak, CD, DVD, USB, Bluetooth, mikrofon & gitar girişleri ile her kaynaktan müziğin tadını çıkarın ve HDMI OUT (ARC) desteği sunan cihaz, müziği dilediğiniz ortamdan bu hoparlör üzerinden dinleyebilmenizi sağlıyor.