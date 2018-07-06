Sony Xperia XZ2 Compact inceleme (VİDEO)

Sony Xperia XZ2 Compact inceleme videomuzda, geçtiğimiz MWC 2018 etkinliğinde tanıtılan modelin tüm detaylarına yakından bakıyoruz.

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Sony Xperia XZ2 Compact inceleme

XZ2 ailesinin ekran boyutu olarak küçük ancak teknik özellik anlamında abilerinden bir eksiği olmayan XZ2 Compact modeli, tasarımsal açıdan önceki seriye göre birçok farklılıkla geliyor. Bu sefer parmak izi sensörü yanda değil arka tarafta konumlandırılmış durumda. Ayrıca 3.5 mm’lik kulaklık girişi de bu modelde bulunmuyor. Fiziksel özelliklerine baktığımızda 12.1 mm kalınlığı ile bir hayli ‘tombul’ bir telefon olan XZ2 Compact modelinde, yine suya ve toza dayanıklılık unutulmamış. Cihazın ses performansı ise gerçekten çok başarılı. Hem stereo hoparlörlerin performansı, hem de kulaklık performansı HTC U12+ modeliyle birlikte piyasanın en iyilerinden biri diyebiliriz.

5 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük sunan telefon, HDR destekli ekranıya oldukça göz alıcı görünüyor. Siyahlar gerçek siyah olarak dikkat çekerken, 2.5D kavisli cam ile birlikte üst düzey bir görüntüleme deneyimi kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca her zaman olduğu gibi X-Reality Engine ve Triluminos gibi teknolojiler bu telefonda da mevcut. Gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alan cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Depolama alanını microSD kart ile 512 GB’a kadar arttırabilmek mümkün. Donanım bileşenleri böyle olunca XZ2 Compact performansı haliyle bir hayli yüksek. Cihazın oynatamadığı oyun, üstesinden gelemediği uygulama yok.

Arka tarafında 19 MP‘lik MotionEye kamera barındıran cihaz, renkleri insan gözünün gördüğüne yakın vermesi ve detayların güzel yansıtıldığı fotoğraflarla öne çıkıyor. Gece çekimlerinde ise OIS‘ın yokluğu hissediliyor. Ancak telefonu sabitlemeyi başardığınızda, gece fotoğrafları da bir hayli göz alıcı. Ayrıca bu kamera 960 FPS slow-mo videoları 1080p FullHD çözünürlüğünde kaydedebiliyor. Ön tarafta ise 5 MP‘lik bir ön kameramız var.

Son olarak 2870 mAh batarya ile bir günü çıkartabiliyorsunuz. QuickCharge 3.0 ile hızlı şarj desteğinin olduğunu da belirtelim.