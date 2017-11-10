Sony Xperia XZ1 Kutu Açılışı ve İlk İzlenimler

Sony Xperia XZ1 karşınızda. İnceleme önceki ilk yorumlarımız bu videoda!

Sony Xperia XZ1’in kutusunu açıyoruz (içinde çok bir şey yok) ve etrafına çöyle bir bakıyoruz. Berkin, kutu içinden Android 8.0 Oreo ile çıkan bu akıllı telefonla ilgili (XZ Premium’da yaşadığı sorun nedeniyle) kafasında oluşan ilk kaygısını da dile getiriyor.

Sony Xperia XZ1 Qualcomm Snapdragon 835 ile geliyor. 4 GB bellek ve 64 GB depolama alanı sunan üründe en yeni nesil Sony MotionEye Camera var. İncelemesi yakında dergimiz Hardware Plus’ta ve HWP YouTube kanalında.