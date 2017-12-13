Sony Xperia XZ1 ile Üç Boyutlu Modelleme ve Artırılmış Gerçeklik

Sony Xperia XZ1 ile Üç Boyutlu Modelleme ve Artırılmış Gerçeklik

13 Aralık, 2017 Akıllı Telefonlar, Arttırılmış Gerçeklik, Augmented Reality (AR), HABER, RÖPORTAJ, VİDEO 0 yorumlar

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Sony Mobile’ın Xperia XZ1 ve XZ Premium modellerinde olan AR Efekti ve 3D Oluşturucu özelliklerini konuğumuz Sony Mobile Türkiye Ürün Lansman Müdürü Abdullah Karaca ile beraber değerlendiriyoruz.

Sony Mobile’ın en yeni akıllı telefonları artırılmış gerçeklik desteğini farklı bir şekilde sunuyor. Barındırdıkları üç boyutlu modelleme yazılımı sayesinde temel seviyede nesneden üç boyutlu dijital modeller elde edilebiliyor. Bu modeller Sony’nin kamera yazılımı sayesinde AR Efekti modu ile fotoğraf ve videolara entegre edilebiliyor veya daha sonra farklı yazılımlarda kullanılmak üzere bilgisayara aktarılabiliyor.

Bu videomuzda Konuğumuz Sony Mobile Türkiye Ürün Lansman Müdürü Abdullah Karaca. Kendisiyle çekim öncesinde ürettiğimiz modelleri de kullanarak bir video hazırladık. Ana kameramıza destek veren kameralarımız AR Efektini sahneye ekleyip kaydeden Sony Xperia XZ1 ve ekranın solundan çekim yapan XZ Premium.

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