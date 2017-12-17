Sony Xperia XZ1 ile 15 Gün – Ömer İlhan

“Kim Sony Xperia XZ1 Kullanmak İster” serimizin ilk binicisi Ömer İlhan oldu.

“Kim Sony Xperia XZ1 Kullanmak İster” serimizin ilk binicisi Ömer İlhan oldu. Kendisi de Turkcell İletişim Merkezi’nde çalışan, yani aktif olarak cep telefonu satışı yapan Ömer, şu an Samsung Galaxy Note 5 kullanıyor. Ondan önce de iPhone 6 kullanmış.

Cep telefonu sektörünün içinde çalıştığı için, daha doğrusu bir TİM’de çalıştığı çoğu markanın en yeni modellerini deneme fırsatı yakalayan Ömer İlhan, bugüne kadar hiç Sony marka cep telefonu kullanmamış. 4 GB RAM’i, 64 GB UFS dahili belleği ve Qualcomm’un bugün için en yeni işlemcisi olan Snapdragon 835 işlemcisiyle gönüllere taht kuran Sony Xperia XZ1 ile 15 gün geçiren Ömer, bu videoda kullanıcı deneyimini bizlerle paylaşıyor.

Ömer’in XZ1 ile ilgili görüşlerini keyifle izleyeceğinizi umuyoruz….