Sony Mobile Türkiye’nin ülkemizde şu ani için satmayacağı Sony Xperia XZ1 Compact modelini inceliyoruz.

Sony Xperia XZ1 Compact’ın neredeyse tüm özellikleri, Compact serisinin kaidesi gereği XZ1 ile aynı. Aradaki farklar ise şunlar: Daha küçük ve 720p çözünürlüğe sahip, HDR olmayan ekran. Arka kısımda optik elemanların ve NFC sisteminin yerleşim yeri farklı. Dahili depolama 64 değil 32 GB. Fakat bu denli az fark aynı zamanda düşük fiyat farkı anlamına geliyor ve ürünün satışını Türkiye gibi satın alma gücü her geçen gün düşen ülkelerde zorlaştırıyor.

Referans: Sony XPeria XZ1 İncelemesi

Arada o kadar az fark varki kamera ve performans özellikleri ile tasarım yaklaşımını daha iyi anlamak için Sony Xperia XZ1 incelemesi videomuzu izlemenizi de öneriyoruz.